На Полтавщині чоловік збирався підірвати себе у машині

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Правоохоронці вмовили його не робити цього

На Полтавщині чоловік збирався підірвати себе у машині. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 15 березня близько 10.00 в одному з сіл Гоголівської селищної територіальної громади Миргородського району.









36-річний місцевий мешканець зачинився у своєму ВАЗ-2106 разом з побутовим газовим балоном, та збирався покінчити з життям, підірвавши його.









На місці події працювала слідчо-оперативна група Миргородського районного відділу поліції, працівники кримінальної поліції, відділ вибухотехнічної служби, поліція діалогу, рятувальники та медики. Чоловіка вдалося вмовити не робити цього:





«У ході перемовин, які тривали майже дві години, нам вдалося вмовити чоловіка не робити необдуманих кроків. При спілкуванні ми з’ясували, що його обурив факт відмови місцевої сільради щодо виділення сім’ї двох гектарів земельного наділу. Це стало причиною таких відчайдушних дій. Намірів заподіяти шкоду іншим людям він не мав», - повідомив Андрій Тюков, начальник Миргородського райвідділу поліції.









За фактом доведення до самогубства відкрито кримінальне провадження.



