На Полтавщині чоловік збирався підірвати себе у машині. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 15 березня близько 10.00 в одному з сіл Гоголівської селищної територіальної громади Миргородського району.
36-річний місцевий мешканець зачинився у своєму ВАЗ-2106 разом з побутовим газовим балоном, та збирався покінчити з життям, підірвавши його.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Миргородського районного відділу поліції, працівники кримінальної поліції, відділ вибухотехнічної служби, поліція діалогу, рятувальники та медики. Чоловіка вдалося вмовити не робити цього:
За фактом доведення до самогубства відкрито кримінальне провадження.