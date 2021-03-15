Шляховики у Кременчуці розпочали ремонт на пивзаводівському колі

Працівники шліхового ремонтно-будівельного управління почали ремонт на пивзаводівському колі. Знімають фрезою старий асфальт. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, за цю ділянку взялися, враховуючи скарги кременчужан.
«Розпочинаємо ремонтувати дороги. Починаємо з кола на пивзаводі. Ця ділянка викликає багато нарікань. Спочатку знімемо пошкоджений асфальт, а потім покладемо нове покриття. Готуємо до пуску асфальтний завод», - написав мер у фейсбуку.
Він також повідомив, що ремонти проводитимуть кілька бригад та пообіцяв «ремонт в усіх мікрорайонах міста».