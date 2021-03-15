Кременчук

Шляховики у Кременчуці розпочали ремонт на пивзаводівському колі

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 332

 

Зараз знімають старий асфальт

Працівники шліхового ремонтно-будівельного управління почали ремонт на пивзаводівському колі. Знімають фрезою старий асфальт. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, за цю ділянку взялися, враховуючи скарги кременчужан.


«Розпочинаємо ремонтувати дороги. Починаємо з кола на пивзаводі. Ця ділянка викликає багато нарікань. Спочатку знімемо пошкоджений асфальт, а потім покладемо нове покриття. Готуємо до пуску асфальтний завод», - написав мер у фейсбуку.


Він також повідомив, що ремонти проводитимуть кілька бригад та пообіцяв «ремонт в усіх мікрорайонах міста».

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: сторінка В. Малецького у фейсбуку
Теги: дороги ремонт дорог ремонт доріг
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