27 нагород завоювали кікбоксери з Кременчука на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 231

У Полтаві 13 березня відбувся чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу WAKO у розділі К-1 присвячений до Дня добровольця. Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів.





Кременчук представили одразу два клуби «Легіон» та Storm, які на двох завоювали 27 нагород.





Вихованці Storm під керівництвом тренера Юрія Пресіча завоювали 2 золоті та 5 срібних медалей.





Валерія Савченко вперше брала участь у змаганнях і завоювала 1 місце. Данило Богомолов також завоював золото, він у фіналі зійшовся з одноклубником Артемом Мохинєй, який здобув срібло.





Денис Кущ у фіналі зійшовся з про аматором, показав яскравий бій і здобув 2 місце. Федір Сідов також посів друге місце. Матвій Семенів та Давид Бочкарьов здобули срібло роздільним рішенням суддів.









Як розповів тренер Сергій Леоненко змагання порадували спортсменів клубу Боєць нагородами та кубком за 1 командне місце.





Спортсмени завоювали 12 золотих нагород, 6 срібних та 2 бронзові медалі: