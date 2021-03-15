Кременчук, Спорт, Кременчуг

27 нагород завоювали кікбоксери з Кременчука на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 231

 

Вітаємо наших спортсменів

У Полтаві 13 березня відбувся чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу WAKO у розділі К-1 присвячений до Дня добровольця. Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів.


Кременчук представили одразу два клуби «Легіон» та Storm, які на двох завоювали 27 нагород. 


Вихованці Storm під керівництвом тренера Юрія Пресіча завоювали 2 золоті та 5 срібних медалей. 


Валерія Савченко вперше брала участь у змаганнях і завоювала 1 місце. Данило Богомолов також завоював золото, він у фіналі зійшовся з одноклубником Артемом Мохинєй, який здобув срібло.


Денис Кущ у фіналі зійшовся з про аматором, показав яскравий бій і здобув 2 місце. Федір Сідов також посів друге місце. Матвій Семенів та Давид Бочкарьов здобули срібло роздільним рішенням суддів.


 


Як розповів тренер Сергій Леоненко змагання порадували спортсменів клубу Боєць нагородами та кубком за 1 командне місце.


Спортсмени завоювали 12 золотих нагород, 6 срібних та 2 бронзові медалі:

  • золоті нагороди завоювали: Ростислав Воронков, Ілля Проскурня, Микита Лукаш (перший тренер Дрягін А.І.), Микита Скуриндін, Максим Селіванов, Артем Федченко, Микита Селіванов, Іван Павличенко, Олександр Шимків, Данило Корецький, Володимир Пилипенко, Євген Попенко (перший тренер Дрягін);
  • срібні нагороди: Тимур Михайлов, Максим Новгородцев, Данило Самофалов, Арсеній Сорокін, Данило Фесенко, Руслан Яценко;
  • бронзові нагороди: Денис Яковенко (перший тренер Дрягін), Ринат Питулько.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Леоненко, Юрій Пресіч
Теги: кікбоксинг
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