Очільники поліції та прокуратури у Кременчуці, звітуючи на сесії міськради, не доповіли про корупційні справи

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 1 004 Коментарів: 1

Керівники правоохоронних органів не підготували відповіді на запитання депутатки Лариси Гориславець, яка просила їх доповнити звіти та доповісти про хід розслідування резонансних кримінальних справ. Одна з них – про концерти «в обхід» тендерів – розслідується з 2018 року

11 березня на сесії Кременчуцької міськради депутати заслуховували звіти про роботу поліції та прокуратури. Доповідали т.в.о. Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук та керівник Кременчуцької місцевої прокуратури Дмитро Демченко.





Керівники правоохоронних органів звітують на сесії щороку – і щороку ці звіти звучать як формальний набір статистичних даних. Але депутати мають можливість поставити запитання – і цим правом скористалася депутатка Лариса Гориславець. До сесії вона письмово звернулася до керівників поліції та прокуратури з проханням поінформувати про хід резонансних справ про зловживання посадовців виконкому та комунальних підприємств.





Проте обидва керівника правоохоронних органів так і не доповіли з цих питань на сесії. Відповіли стандартно: мовляв, депутатці дадуть письмову відповідь на її запит. І питання про зловживання посадовців так і залишилися поза публічним обговоренням.





Керівник поліції Іван Жук лише сказав, що декілька кримінальних проваджень, дійсно, закриті.





Надалі діалог поліціянта та депутатки перебив мер Віталій Малецький маніпулятивним висловлюванням:





- Мені здається, що ми на уроці погано підготовленому і не затвердженому методкабінетом.





І потім перебивав ще кілька разів – і правоохоронці (чи то під натиском мера, чи то з власної волі «скромно промовчали»). Вже після сесії Лариса Гориславець заявила, що здивована такою позицією керівника поліції Жука та керівника прокуратури Демченка.









- У реєстрі судових рішень я знайшла 9 кримінальних справ, де фігурують структурні підрозділи виконкому або комунальні підприємства. Напередодні сесії я написала звернення і переслала Демченку та Жуку, щоб вони змогли підготувати відповідь на мої запитання. І була здивована тим, що ні прокурор, ні керівник поліції не відповіли на мої запитання на сесії, а пообіцяли надіслати письмові відповіді. На мою думку, це просто небажання озвучувати гострі теми в приміщенні мерії. Я звернуся і в поліцію, і в прокуратуру, щоб відповіді на мої питання прозвучали, нехай запрошують мене на розгляд моїх звернень, маю право, це в законі про місцевих депутатів передбачено, - коментує Лариса Гориславець.

9 резонансних справ, про які скромно мовчать правоохоронці

Ось перелік та номери справ (за даними Єдиного реєстру судових рішень), по яких просила доповісти Лариса Гориславець. Про більшість із цих справ (або про їх обставини) ТЪ писав раніше.





1) хід розслідування справи №42020170000000018 щодо КП «Кременчуцька телерадіокомпанія», йдеться про завищену удвічі вартість закупівлі на друк і розповсюдження газети «Кременчуцькі новини»;









2) хід розслідування справи №42018171090000051 щодо КАТП і Деївського сміттєзвалища (Кременчуцьке КАТП-1628, ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» та ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону»);









3) хід розслідування справи №42019171090000007 щодо КП «КПС «ШРБУ» і закупівлю спеціальної техніки (машини для цивільного будівництва, фрези) у ПП «ВКП Альфатекс» за значно завищеними цінами від ринкових;









4) хід розслідування справи №42019171090000094 про утеплення «німецького будинку». Слідство підозрювало, що підряднику, з яким департамент ЖКГ розірвав угоду на «німецький дім», були перераховані гроші за невиконані роботи;









5) хід розслідування справи №42018170690000015 про подвійну оплату робіт при будівництві адмінбудівлі Нацгвардії, що фінансується з бюджету Кременчука. Замовник «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»;









6) хід розслідування справи №42019170690000062 про закупівлю хлору за завищеною ціною на Кременчуцькому водоканалі та можливу змову групи осіб КП з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами;









7) хід розслідування справи №12018170090000110 про можливі розтрати службовими особами Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради коштів, в тому числі на святкування Дня міста Кременчука, що призвело до збитків, завданих бюджету міста на загальну суму 591000 гривень;













8) хід розслідування справи №12017170090001090, зі справи: міський голова, керівник ЖКГ та власник кількох будівельних фірм розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів;





9) обставини закриття справи №12029170090003945 щодо КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», яка в період виборчої кампанії ВР-2019 безплатно виготовляла відео для кандидата Юрія Шаповалова за бюджетні кошти, що розміщене на сайті міськради. У звіті нардепа плати за відеоролики немає, наголосила Гориславець.









Тільки-но правоохоронці нададуть відповіді на запити депутатки – ми про них обов’язково повідомимо.