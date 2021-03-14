Де і коли 15 березня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

15 березня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

вул. Софіївська, 1,

вул. Перемоги, 11,

вул. Коцюбинського, 2,4,6,

вул. Гоголя, 4/8.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами:

вул. Академіка Герасимовича, 81-106,

вул. Гайдамацька, 72-95,

вул. Чумацький шлях, 69-83,

вул. Баженова, 1-22,

вул. Володимира Вернадського,

вул. Чернишевського,

вул. Рилєєва,

вул. Портова,

вул. Декабристів,

вул. Лейтенанта Дніпрова,

вул. Манагарова,

вул. Східна,

пров. Декабристів,

пров. Рилєєва,

пров. Чернишевського,

вул. Вітчизняна,

вул. Юрія Кондратюка,

пров. Луговий,

пр. Луговий,

вул. Новобудівельна,

пров. Одеський,

пр. Одеський,

вул. Олексія Древаля,

вул. Мечнікова,

вул. Нечуя Левицького,

вул. Великокохнівська,

пров. Петрівський,

пров. Прибрежний,

пров. Ціолковського,

туп. Сонячний,

туп. Петрівський,

туп. Канєвський,

туп. Автозаводський,

пр. Сонячний,

вул. Суворова,

вул. Сурікова,

вул. Рєпіна,

пров. Південний,

пров. Ударний,

вул. Франка, 23-52,

вул. Перекопська, 32-63,

вул. Центральна,

вул. Підгірна,

туп. Перекопський.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами: