Кременчук

Де і коли 15 березня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

15 березня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

  • вул. Софіївська, 1,
  • вул. Перемоги, 11,
  • вул. Коцюбинського, 2,4,6,
  • вул. Гоголя, 4/8.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22,
  • вул. Володимира Вернадського,
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва,
  • вул. Портова,
  • вул. Декабристів,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Манагарова,
  • вул. Східна,
  • пров. Декабристів,
  • пров. Рилєєва,
  • пров. Чернишевського,
  • вул. Вітчизняна,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • пров. Луговий,
  • пр. Луговий,
  • вул. Новобудівельна,
  • пров. Одеський,
  • пр. Одеський,
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нечуя Левицького,
  • вул. Великокохнівська,
  • пров. Петрівський,
  • пров. Прибрежний,
  • пров. Ціолковського,
  • туп. Сонячний,
  • туп. Петрівський,
  • туп. Канєвський,
  • туп. Автозаводський,
  • пр. Сонячний,
  • вул. Суворова,
  • вул. Сурікова,
  • вул. Рєпіна,
  • пров. Південний,
  • пров. Ударний,
  • вул. Франка, 23-52,
  • вул. Перекопська, 32-63,
  • вул. Центральна,
  • вул. Підгірна,
  • туп. Перекопський.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:

  • вул. Щаслива,
  • вул. Нижня, пров. Фізкультурний,
  • пров. Ударний,
  • пров. Спартаківський,
  • пров. Динамівський,
  • пров. Парковий,
  • пров. 1-й Парковий.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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