Де і коли 15 березня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
15 березня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:
- вул. Софіївська, 1,
- вул. Перемоги, 11,
- вул. Коцюбинського, 2,4,6,
- вул. Гоголя, 4/8.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22,
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Декабристів,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Манагарова,
- вул. Східна,
- пров. Декабристів,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- вул. Вітчизняна,
- вул. Юрія Кондратюка,
- пров. Луговий,
- пр. Луговий,
- вул. Новобудівельна,
- пров. Одеський,
- пр. Одеський,
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нечуя Левицького,
- вул. Великокохнівська,
- пров. Петрівський,
- пров. Прибрежний,
- пров. Ціолковського,
- туп. Сонячний,
- туп. Петрівський,
- туп. Канєвський,
- туп. Автозаводський,
- пр. Сонячний,
- вул. Суворова,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- пров. Південний,
- пров. Ударний,
- вул. Франка, 23-52,
- вул. Перекопська, 32-63,
- вул. Центральна,
- вул. Підгірна,
- туп. Перекопський.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:
- вул. Щаслива,
- вул. Нижня, пров. Фізкультурний,
- пров. Ударний,
- пров. Спартаківський,
- пров. Динамівський,
- пров. Парковий,
- пров. 1-й Парковий.