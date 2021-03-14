Водій під наркотиками та пасажир у розшуку: кременчуцькі копи зупинили Daewoo «з сюрпризом»

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 752

Крім того, водій не мав права керувати автівкою

В ніч з 12 на 13 березня кременчуцькі патрульні виявили водія під наркотиками, а його пасажир перебував у розшуку.



Як сповістила патрульна поліція Кременчука, подія трапилася на вулиці Леонова, там копи зупинили автомобіль Daewoo. Перевіряючи документи, інспектори встановили, що чоловік не має права керувати автівкою. Також він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у медичному закладі громадянин категорично відмовився.



Окрім того, інспектори з'ясували, що пасажир машини перебуває в розшуку Бориспільським районним управлінням поліції як особа, що переховується від органів досудового розслідування за кримінальне правопорушення. Патрульні передали його слідчим.





А на водія склали адміністративні матеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.