Чем нас вакцинируют: что известно о Covishield

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В чем разница между индийской «дочкой» и оксфордской «мамой» Astra/Zeneca и чего ждать от новой вакцины

Украинцев не стали массово вакцинировать популярными в Европе и США вакцинами BioNTech/Pfizer или Moderna. Их эффективность более 90%, но к нам приехала недорогая индийская вакцина Covishield, которой дают не более 70% успеха. Её называют аналогом вакцины Oxford AstraZeneca, разработанной шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским университетом.





С 24 февраля украинцев вакцинируют Covishield, выпущенной в Индии. Споры о том, является ли вакцина Covishield точной копией AstraZeneca, не утихают. Из опасений – нам подсовывают некачественную вакцину для «стран третьего мира». «ТелеграфЪ» собрал мнения по поводу вакцины и ее воздействии на организм.





В чем разница, брат?





CoviShield производят в индийском Институте сыворотки крови. Лицензионное соглашение на производство вакцины AstraZeneca с Институтом сыворотки крови разработчики заключили еще летом 2020-го. Если заглянуть на сайт самого Института, то в разделе информации о вакцине мелким шрифтом есть отсылка к AstraZeneca.





Третья фаза клинических испытаний вакцины идет в Индии, Бразилии, Великобритании, Южной Африке, Кении и США. Однако ее уже одобрили для экстренного использования в Индии и Канаде.





Предварительные результаты третьей фазы показали, что эффективность вакцины 70,4%.





Глава Минздрава Максим Степанов называет вакцину Covishield действенной против новых штаммов коронавируса.





О том, что вакцина, которую закупила Украина, идентична препарату от Oxford/AstraZeneca, говорит и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс:





- Любое предположение, что вакцины AZ/CoviShield, используемые в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным.





Самый известный педиатр Евгений Комаровский уверен, что вакцина Covishield равноценна AstraZeneca. И она на 90% защищает от тяжелых форм течения болезни.









Пока на ТВ разные эксперты высказывают разное мнение, сотрудник столичной скорой помощи Феликс Лидерман просто прочитал инструкции к обоим препаратам.





- Инструкции я нашел в интернете в pdf файлах, - рассказывает он газете «Комсомольская Правда». – Разница между двумя вакцинами состоит в количественном составе вирусных частиц, которые содержатся в 0,5 миллилитра. У Covishield это 5 на 10 в десятой степени, у AstraZeneca 2,5 на 10 в восьмой степени! Простым языком это значит, что индийская вакцина содержит в себе в 200 раз больше вирусных частиц, чем британская. То есть компания Serum Institute несколько изменила технологию.





По словам медика, это вовсе не означает, что индийская «дочка» в 200 раз сильнее «мамы» или «мама» в 200 раз слабее. Действие и той, и другой вакцины одинаковое.





Вероятно, вопрос в качестве модифицированных вирусных частиц. В Covishield могли использоваться менее активные, поэтому специалисты Serum Institute посчитали нужным усилить их содержание, чтобы добиться нужного иммунного ответа. Проще говоря, сделали вакцину более «тяжелой».





Доктор считает, что на этом основании полностью отождествлять Covishield и AstraZeneca нельзя. И ссылается на зарубежную прессу, которая называет индийскую вакцину «версией» британской - более дешевой, которая предназначается для стран с низким и средним уровнем доходов.





Бывший директор Института гриппа, доктор медицинский наук Александр Гриневич говорит, что разными называть вакцины нельзя.





- Вакцина одна и та же. Просто большее число частиц аденовируса, которое содержит индийский препарат, может вызывать повышенную реагентность – скачок температуры, боль в месте укола. Это не побочные действие, как принято считать. Это реакция организма на введение частиц вируса. Побочные действия мы сможем наблюдать через месяц-другой, полгода или год. Отдалённые последствия всех разработанных в мире вакцин против коронавируса не было возможности изучать.





Кто прививается CoviShield с нами





CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Эту вакцину для использования уже одобрила Канада — и заказала у Индии 2 миллиона доз.

Кстати, Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield.





Побочные действия: кому стало плохо





Тяжелых побочных эффектов от вакцины Covishield в Украине не зафиксировали, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 марта.





— На 20 тыс прививок мы получили 185 сообщений побочных эффектов от препарата, начиная от покраснения кожи, заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий при осуществлении почти 20 тыс прививок в Украине не зафиксировали, — говорит министр.





По его словам, в Украине был один случай, когда после вакцинации человека положили в больницу из-за повышения температуры в течение двух дней.





— После двух дней температура у пациента была нормального уровня, и его выписали из больницы. Если даже сравнить побочные эффекты после вакцины, которые могут быть в течение суток, и действие вакцины, которая защищает от смертельной болезни, то все могут сделать выводы, — добавил он.





В индийских изданиях в середине января упоминалось, что по меньшей мере 52 медицинских работника, которым в один день сделали первую прививку от коронавируса, испытали побочные эффекты. Тяжелым был один случай.









Дневник вакцинированного





Украинские врачи и медперсонал устроили флешмоб в поддержку вакцинации от коронавируса «Я - врач, я - вакцинируюсь». Они публично делают прививки и делятся своими ощущениями в социальных сетях.





Медик из Днепра Алексей Берегий сделал прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield. В социальных сетях он завел дневник, где описал свое состояние после вакцинации.





День 0





«Сегодня я получил вакцину от COVID-19. Ощущения довольно необычные. Это как одним из первых ступить на поверхность Луны, ведь этот маленький шаг, который каждый из нас способен сделать, может спасти человечество!», — написал он.





День 1





«Проснулся утром. Болит голова? Побочное действие вакцины, или возраст дает о себе знать (гипертоническая болезнь, метеочувствительность и еще куча достоверных факторов). Как-то сильно тепло… Взял термометр, подержал пять минут ииииии… 38.0. Умираю? Нет, всего лишь предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола, капсула, кстати, синего цвета, решила эту «проблему». Чувствую незначительную боль в области места инъекции, видимо, просто чип чешется», — пишет мужчина.





День 2





«Вроде все ок. Чип на месте, потому плечо еще болит, температура 36,7. Возможно, это начало летальной гипотермии от вакцины? Посмотрим. Решил измерить сатурацию. Результат — 99% - как у молодого. Нет аппетита. Ну а как иначе, если поужинал в 22.00. А вот запах утреннего кофе чувствую на все сто», — описывает свое состояние мужчина.





День 3





«Плечо перестало болеть, наконец заявка на чипирование согласована с Маском. Спасибо, Илон».





День 4





Все побочные эффекты от вакцины пропали. Врач приступил к работе.





Что делать после вакцинации





Если после прививки стало плохо, сразу к семейнику. А чтобы облегчить симптомы после вакцинации, советуют:

легко разминать руку, в которую делали укол;

накладывать прохладные компрессы на место прививки;

пить много жидкости.





Противопоказания: когда не прививаться





Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что у препарата существуют противопоказания.





Прививку не стоит делать, если у человека есть чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным повышением температуры тела, тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечения) и нарушение свертываемости крови.









Что обещали и что привезли





Еще в феврале власти заявляли, что Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech: поступит 117 000 доз вакцины в рамках программы COVAX. Но как бы уже март. Параллельно сообщалось, что Украина напрямую ведет переговоры с различными компаниями-производителями вакцины. 30 декабря было объявлено о заключении контракта на поставку 1,9 миллиона доз с китайской компанией Sinovac. Первую партию в 700 тысяч доз рассчитывали получить в феврале. Но уж март проходит, Sinovac все нет...





В Европе не хотят даже аналог Covishield





Даже у «мамы» Covishield, оксфордской вакцины Oxford Astra/Zeneca возникли проблемы в Европе. В Германии ее не хотят: из-за низкого рейтинга ею мало прививаются. Швеция, Германия, Испания поначалу не рекомендовали использовать вакцину Astra/Zeneca людям старше 65 лет.





Причина - недостаточность данных о действии препарата на пожилых людей, хотя также отсутствуют данные об отрицательном воздействии препарата на пожилой организм.





Однако Германия уже отменила ограничения по возрасту, а Франция позволила делать прививку Astra/Zeneca всем, кто моложе 75 лет.





По данным ВОЗ, мире на разных этапах разработки находятся более 230 вакцин против COVID-19. Более 60 из них проходят различные фазы клинических исследований (испытаний на людях). Три вакцины получили разрешение на применение от авторитетных регуляторных органов разных стран, но исследования по ним продолжаются.





В чем разница между вакцинами





Вакцина от Pfizer и BioNTech





Официальное название: Тозинамеран или BNT162b2.





Разработчик: немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.





Принцип действия. В основу вакцины положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине. Ее главный компонент — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Такие вакцины называют РНК-вакцинами.





Именно с применением этой новой технологии связан один из главных недостатков вакцины: в отличие от большинства других, созданных по старым технологиям, ее нужно хранить при температуре -70°C. Очевидно, что для этого требуется специальное оборудование.





Как и кому вводят. Сегодня вакцину могут использовать люди в возрасте от 16 лет, а испытания с участниками младшего возраста продолжаются. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели.





Эффективность. По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%.





Возможные побочные эффекты. В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых ранее наблюдалась сильная аллергическая реакция на другие вакцины. Во время клинических исследований вакцины от Pfizer/BioNTech случаев такой реакции не было, но при применении за рамками испытаний они наблюдались.





Кто использует. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках так называемого разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA). Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали «зеленый свет» по ускоренной процедуре. Она также уже применяется в ЕС и Великобритании. Всего в 2021 году Pfizer может изготовить 1,3 миллиарда доз вакцины.









Вакцина от компании Moderna





Официальное название: mRNA-1273





Разработчик: американская компания Moderna





Принцип действия. Также РНК-вакцина, во многом подобная вакцине от Pfizer/BioNTech.





Как и кому вводят. Она предназначена для людей в возрасте 18 лет и старше. Препарат вводится внутримышечно дважды с интервалом в один месяц.





Эффективность. Ее эффективность после первой дозы составляет 92%.





Возможные побочные эффекты. Противопоказана тем, у кого была сильная аллергическая реакция на первую дозу или подобная реакция на любой из компонентов вакцины. Может возникнуть ряд побочных реакций, таких как боль в месте инъекции, отек и покраснение, или усталость, головная боль, озноб и боли в суставах. Существует также вероятность, что в течение одного часа после инъекции у человека может возникнуть сильная аллергическая реакция, проявляющаяся в затрудненном дыхании, сильном сердцебиении и отеке лица и горла.





Кто использует. Ее также пока не одобрил американский регулятор FDA (Food and Drug Administration). Но в США она применяется в рамках разрешения на экстренное использования (EUA). Кроме того, ее использование разрешили в ЕС, Великобритании и Канаде.





Вакцина от AstraZeneca





Официальное название: AZD1222





Разработчик: шведско-британская компания Astra/Zeneca совместно с исследователями из Оксфордского университета.





Принцип действия. В отличие от РНК-вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna, это так называемая векторная вакцина. «Вектор» — это вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.





В вакцине от Astra/Zeneca в качестве вектора используется вирус обезьяньего аденовируса, который никакой угрозы для человеческого организма не представляет. Он доставляет в клетки человеческого организма ген, в котором закодирован белок так называемого «шипа» SARS-CoV-2. Клетка синтезирует этот белок, и организм человека вырабатывает иммунный ответ.





Одно из преимуществ вакцины от Astra/Zeneca по сравнению с уже использующимися РНК-вакцинами заключается в том, что она может храниться длительное время при температуре 2-8°C.





Как и кому вводят. В некоторых странах, несмотря на то, что вакцина там используется, ее не рекомендуют людям старше 55 лет. Это связано с тем, что нет достаточных данных об эффективности вакцины для этой возрастной группы. Препарат вводится внутримышечно дважды с интервалом в один месяц.





Эффективность. В конце ноября прошлого года Astra/Zeneca сообщила о положительных результатах третьей фазы клинических исследований AZD1222. В Бразилии и Великобритании в ней приняли участие более 23 тысяч человек. Вакцину испытывали по разным схемам, поэтому и средняя ее эффективность была разной. Лучший результат — 90% был получен в той группе, где сначала участники получали половинную дозу, а через месяц — полную. Если же с интервалом в месяц давать две полные дозы, эффективность вакцины составляет лишь 62%.





Возможные побочные эффекты. Производитель утверждает, что во время испытаний не было ни одного случая серьезной побочной реакции.





Какие страны используют. Вакцину разрешили применять в Великобритании и ЕС. Кроме того, использование вакцины одобрили в Бразилии, Индии и нескольких других странах Латинской Америки и Азии.





Covishield





Производитель: Serum Institute of India Pvt Ltd





Официальное название: Covishield (ChAdOx1-S)





Принцип действия. Как и в вакцине от Astra/Zeneca, в качестве вектора используется вирус обезьяньего аденовируса.

Вакцина может храниться при температуре 2-8 градусов.





Как и кому водят. В инструкции указано, что возраст – от 18 лет. Верхний предел не указан. Вводится внутримышечно, преимущественно в дельтовидную мышцу. Два укола по 0,5 мл с разницей в 4-6 недель.





Противопоказания: при аллергической реакции после предыдущей дозы вакцины или при непереносимости одного из компонентов.

Побочные эффекты. Очень часто (у более чем одного из 10 человек) фиксировали боль, покраснение, зуд, отек, синяки в месте инъекции, плохое самочувствие, усталость, озноб, головную боль, тошноту, боль в суставах или мышцах.





Часто (у менее чем 1 человека из 10) возникали уплотнение в месте инъекции, лихорадка, рвота, симптомы, похожие на грипп — высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и озноб. Редкие побочные эффекты (могут возникать менее чем у 1 человека из 100): головокружение, снижение аппетита, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, чрезмерная потливость, кожный зуд или сыпь.





Эффективность. Предварительные результаты третьей фазы исследований опубликованы в декабре 2020 года. Вакцина показала эффективность 70,4%, согласно данным испытаний, в которых приняли участие 11 636 добровольцев.