У Полтаві 18-річному хлопцю циркуляркою відрізало палець

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Потерпілий стажувався на одному з підприємств Полтави

13 березня до Першої міської лікарні Полтави з попереднім діагнозом «часткова ампутація другого пальця лівої руки» доставили 18-річного полтавця. Про це сповістив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними, молодий чоловік травмувався під час роботи на циркулярці, виконуючи трудові обов’язки різноробочого стажера, на одному з підприємств Полтави.





Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.