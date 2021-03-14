Як у Кременчуці відзначали День українського добровольця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 385







































































Фото: Артем Коваленко, Катерина Турубара

Сьогодні, 14 березня, у День українського добровольця, біля пам’ятного знаку «Героям АТО» зібралися АТОвці, рідні загиблих, представники влади та громадськість. Вони згадали усіх, хто боронив та продовжує боронити Україну від ворогів та поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку.





Саме в цей день у 2014 році перші 500 добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці під Києвом для формування першого добровольчого батальйону.









А о 12.00 у Міському палаці культури відбувся концерт – зі сцени лунали проникливі патріотичні пісні.





Відомий композитор та джазовий музикант Сергій Горюнович виконав акустичну композицію «Пісня про рушник (Рідна мати моя)».