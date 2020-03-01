Топ новость, Кременчуг, Здоровье

У жодного госпіталізованого кременчужанина коронавірус не підтвердився

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 890 Комментариев: 6

 

Результати їх експрес-тестів негативні

У жодного госпіталізованого кременчужанина коронавірус не підтвердився. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбук.


Результати експрес-тестів на коронавірус трьох кременчуцьких пацієнтів, які були госпіталізовані з ознаками респіраторних захворювань, негативні. Коронавірусу у цих кременчужан не виявлено.

25 експрес-тестів на короновірус уже у Кременчуці


- Прошу всіх кременчужан зберігати спокій, дотримуватися всіх правил гігієни, у разі ознак респіраторного захворювання звертатися до лікарів. Будьмо здорові, - бажає нам мер.


Також Малецький додав, що Кременчук закуповує ще тест-системи і все необхідне для відповідного реагування на загрози, які може нести розповсюдження коронавірусної інфекції.


Нагадаємо, що вчора, 13 березня, трьох кременчужан вирішили перевірити на коронавірус: 21-річного студента КрНУ, який побував у декількох скандинавських країнах, студента ВПУ №7, друг якого повернувся з-за кордону, та 41-річного чоловіка з хронічною хворобою.


Алгоритм дій для кременчужан, які підозрюють у себе коронавірус

8
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавирус коронавірус інфекція экспресс-тесты

Комментарии: 6

415
Lyolya:
Сегодня, 10:26

У Кременчуці на даний час немає тестів на коронавірус. Така інформація прозвучала під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 березня. ????????????


0
160
Альона Душенко:
Сегодня, 10:39

Цитата: Lyolya

У Кременчуці на даний час немає тестів на коронавірус. Така інформація прозвучала під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 березня. ????????????

 

На той час тестів не було. Ввечері мер повідомив про отримання 25 експрес-тестів https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10084464-25-ekspres-testv-
na-koronovrus-uzhe-u-kremenchuc.html. А сьогодні їх протестували на тьох кременчужанах, у яких підозрювали короновірус


+7
1 487
Marshall:
Сегодня, 10:43

Всем спасибо! (с) Поставщики гречки, соли и спичек.


+5
52
andre2102:
Сегодня, 11:08

ну да везде есть .а у нас как на Марсе ничего .что то мало верится 

 



Цитата: Альона Душенко

Цитата: Lyolya

У Кременчуці на даний час немає тестів на коронавірус. Така інформація прозвучала під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 березня. ????????????

 

На той час тестів не було. Ввечері мер повідомив про отримання 25 експрес-тестів https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10084464-25-ekspres-testv-
na-koronovrus-uzhe-u-kremenchuc.html. А сьогодні їх протестували на тьох кременчужанах, у яких підозрювали короновірус

Лучше мер бы сказал когда маски в аптеках появятся ??? наверное когда петух в Ж,,ПУ клюнет???



есть бюджет города выделите деньги (мер) на средства защиты для горожан и гостей города


+3
99
Korrektor:
Сегодня, 11:22

 

[/quote] Лучше мер бы сказал когда маски в аптеках появятся ??? наверное когда петух в Ж,,ПУ клюнет???



есть бюджет города выделите деньги (мер) на средства защиты для горожан и гостей города

[/quote]

 

Нееее для гостей не надо! На свои хрюкала не хватает...


+3
356
ma7utka:
Сегодня, 13:05

Тільки через два тижня треба повторити. Вірус може бути в інкубаціонному періоду. 

Сімптоми то схожі, значить це не звичайне орз



"В Украине, по информации, "Украинские новости", четвертый случай коронавируса. Заболела женщина в Тернопольской области. Она недавно вернулась из Италии.

Таким образом, имеем официально подтвержденные случаи уже в трех областях: Черновицкой, Житомирской и Тернопольской. Все они, судя по всему, не связаны друг с другом.

При этом в Черновицкой области госпитализированы мать с двумя детьми, у которых также подозревают коронавирус. Они имели контакт с вернувшимся из Италии человеком, которого накануне тоже доставили в больницу с подозрением на COVID-19."

 


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх