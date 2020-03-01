У жодного госпіталізованого кременчужанина коронавірус не підтвердився

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 890 Комментариев: 6

У жодного госпіталізованого кременчужанина коронавірус не підтвердився. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбук.





Результати експрес-тестів на коронавірус трьох кременчуцьких пацієнтів, які були госпіталізовані з ознаками респіраторних захворювань, негативні. Коронавірусу у цих кременчужан не виявлено.





- Прошу всіх кременчужан зберігати спокій, дотримуватися всіх правил гігієни, у разі ознак респіраторного захворювання звертатися до лікарів. Будьмо здорові, - бажає нам мер.





Також Малецький додав, що Кременчук закуповує ще тест-системи і все необхідне для відповідного реагування на загрози, які може нести розповсюдження коронавірусної інфекції.





Нагадаємо, що вчора, 13 березня, трьох кременчужан вирішили перевірити на коронавірус: 21-річного студента КрНУ, який побував у декількох скандинавських країнах, студента ВПУ №7, друг якого повернувся з-за кордону, та 41-річного чоловіка з хронічною хворобою.



