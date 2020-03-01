Алгоритм дій для кременчужан, які підозрюють у себе коронавірус
Сегодня, 09:03
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Також так радять діяти тим, хто нещодавно повернувся з-за кордону або має симптоми ГРВІ
Віцемер Ольга Усанова опублікувала на своїй сторінці у Facebook алгоритм дій для кременчужан, які підозрюють у себе коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону або ма.ть симптоми ГРВІ:
- Якщо у вас зараз є симптоми хвороби (температура, кашель, утруднене дихання), то залишайтеся вдома, уникайте контакту з людьми, носіть маску, частіше мийте руки і зверніться до лікаря в телефонному режимі.
- Якщо симптомів чи підозр у вас немає, то теж залишайтеся вдома, спостерігайте за самопочуттям і регулярно міряйте температуру. У разі зміни стану - зверніться до лікаря за телефонами:
- 067-32-62-210 ПМСД №1;
- 067-32-71-550 ПМСД №2;
- 063-33-80-264 ПМСД №3;
- 3-50-11 Станція швидкої допомоги.
Як вберегтися від коронавірусу на роботі:
- слідкуйте за чистотою робочого місця;
- регулярно та ретельно мийте руки;
- поставте дозатори із дезинфікуючим засобом;
- рекомендуйте хворим залишатися вдома.