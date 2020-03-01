Кременчуг, Здоровье

Алгоритм дій для кременчужан, які підозрюють у себе коронавірус

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 287 Комментариев: 1

Також так радять діяти тим, хто нещодавно повернувся з-за кордону або має симптоми ГРВІ

Віцемер Ольга Усанова опублікувала на своїй сторінці у Facebook алгоритм дій для кременчужан, які підозрюють у себе коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону або ма.ть симптоми ГРВІ:

  • Якщо у вас зараз є симптоми хвороби (температура, кашель, утруднене дихання), то залишайтеся вдома, уникайте контакту з людьми, носіть маску, частіше мийте руки і зверніться до лікаря в телефонному режимі.
  • Якщо симптомів чи підозр у вас немає, то теж залишайтеся вдома, спостерігайте за самопочуттям і регулярно міряйте температуру. У разі зміни стану - зверніться до лікаря за телефонами:
    - 067-32-62-210 ПМСД №1;
    - 067-32-71-550 ПМСД №2;
    - 063-33-80-264 ПМСД №3;
    - 3-50-11 Станція швидкої допомоги.

 

Як вберегтися від коронавірусу на роботі:

  • слідкуйте за чистотою робочого місця;
  • регулярно та ретельно мийте руки;
  • поставте дозатори із дезинфікуючим засобом;
  • рекомендуйте хворим залишатися вдома.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавирус коронавірус профилактика

Комментарии: 1

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oni:
Сегодня, 13:36

? по телефону выпишут больничный, или ?



в целом хороший совет, но стоит ли обращаться, 

если и не болел, то отвезут к больным и заразят, через

месяц ни одного врача и медсестры не останется,

нормально могут помочь разве в Киеве,

но то не для всех, так что лучше сразу ехать туда, если 

есть машина, нет - то труба дело


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