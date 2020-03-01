На Кременчуг надвигается похолодание: на выходных ждём сильные порывы ветра

Сегодня, 08:31 Просмотров: 2 752

В этом году март оказался аномально тёплым — температура доходила чуть ли не +20°С. Однако по прогнозам синоптиков, сейчас на Кременчуг надвигается похолодание. Во всяком случае, выходные особо не порадуют теплом и солнечной погодой, они ознаменуются дождём, сильными порывами ветра, возможен даже снег.





Gismeteo утверждает, что осадки стоит ждать в городе на протяжении всего уикенда: в субботу, 14 марта, дождь, а в воскресенье, 15, марта, с утра возможен даже небольшой снег. Суббота станет более тёплым днём, температурный максимум составит +11°С. А вот в воскресенье будет холодно — от -1°С до +3°С днём. Порывы ветра в выходные достигнут 18 м/с. Поэтому, выходя на улицу, одевайтесь теплее.





Sinoptik обещает дождь только утром в субботу, 14 марта, в остальное время на выходных продержится переменная облачность. Столбики термометров в субботу днём покажут +10°С, но вечером температура начнёт падать. И в воскресенье, 15 марта, днём в Кременчуге максимум будет +1°С. Также ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.





Что касается Ventusky, он солидарен с Sinoptik и сулит дождь кременчужанам только в субботу, 14 марта, утром. Однако сильный ветер никто не отменял — ждём мощных порывов до 68 км/час. Температурные показатели будут колебаться от +10°С в субботу до -1°С утром и вечером в воскресенье, 15 марта.



