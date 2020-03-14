Ще один студент: кременчужанина з грипом також перевіряють на коронавірус (не підтвердився)

Сегодня, 08:08 Просмотров: 2 159

Вчора, 13 березня, третього кременчужанина вирішили перевірити на коронавірус. Як стало відомо ТЪ з власних джерел, студент ВПУ №7, друг якого нещодавно повернувся з-за кордону, звернувся до сімейного лікаря з симптомами ГРВІ.









У хлопця діагностували грип, але, на всяк випадок, вирішили перевірити на наявність коронавірусу та ушпиталили до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька».





Нагадаємо, що це вже третій кременчужанин, якого перевіряють на коронавірус - госпіталізовані 21-річний студент КрНУ, який побував у декількох скандинавських країнах, та 41-річний чоловік з хронічною хворобою.







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Результ його експрес-тесту на коронавірус негативний. Коронавірусу у нього не виявлено.

