Кременчуг, Здоровье

25 експрес-тестів на короновірус уже у Кременчуці

Сегодня, 20:39 Просмотров: 1 542 Комментариев: 4

 

Перші 25 експрес-тестів на COVID-19 уже у Кременчуці. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


- Не дивлячись на те, що Полтавська область не увійшла в перші 8 областей, що отримали тести. Завдяки колегам у Києві мені вдалося домовитися за 25 тестів для виявлення коронавірусу. Далі чекаємо на більшу партію. Не забувайте про профілактичні заходи: мийте руки, уникайте масових заходів. Всім міцного здоров’я! - написав мер Кременчука.



Нагадаємо, що у Кременчуці госпіталізували студента з підозрою на короновірус, а також 40-ріного чоловіка.


У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус

Ще в одного кременчужанина підозрюють коронавірус

2
Автор: Альона Душенко
Теги: короновірус коронавирус

Комментарии: 4

752
Angel737:
Сегодня, 20:55

Нууу. За Это Искреннее Спасибо нашему Мэру.

 

P.S.

Гл. Диванный эксперт Телеграфа, ой как не часто говорит Мэру - Спасибо!


-4
175
Saidis:
Сегодня, 20:58

так может их применить для тех, которые должны ждать неделю ответа из Полтавы, Киева , космоса, вселенского разума и прочих околовсяческих мест? 

Хотя чувствуется мне, что эти тесты ( если они реально есть...) всегда будут показывать негативный результат - шоб паники не было)) и чтобы показать что Кремень - лучший город на земле, а все потому что у него такой замечательный мер и его не менее замечательная команда)) и поливание декалитрами лавочек в скверах и на остановках самоизобретенным раствором по цене французских духов - лучшая инициатива и панацея))))

 


+14
65
Smart:
Сегодня, 21:22

якщо це правда то тоді молодці! 


0
71
Snake1908:
Сегодня, 22:35

Как же без популизма, забыл сказать про Шапика. В Мире епидепия, но этот г... Н и тут пиарится.


+1
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