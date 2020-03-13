25 експрес-тестів на короновірус уже у Кременчуці

Сегодня, 20:39 Просмотров: 1 542 Комментариев: 4

Перші 25 експрес-тестів на COVID-19 уже у Кременчуці. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Не дивлячись на те, що Полтавська область не увійшла в перші 8 областей, що отримали тести. Завдяки колегам у Києві мені вдалося домовитися за 25 тестів для виявлення коронавірусу. Далі чекаємо на більшу партію. Н е забувайте про профілактичні заходи: мийте руки, уникайте масових заходів. Всім міцного здоров’я! - написав мер Кременчука.









Нагадаємо, що у Кременчуці госпіталізували студента з підозрою на короновірус, а також 40-ріного чоловіка.



