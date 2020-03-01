Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині 19-річні злодюжки вкрали хвойні дерева з території школи

Сегодня, 09:29 Просмотров: 612 Комментариев: 1

 

Потім юнаки заховали свої трофеї у лісосмузі

До Карлівського відділу поліції Полтавщини звернулася працівниця місцевої школи із заявою, що вночі з території подвір’я навчального закладу хтось викрав п'ять саджанців хвойних дерев. 


Як інформує відділ комунікації поліції Полтавської області, правоохоронцям вдалося встановити осіб, які причетні до цього «ідеального злочину». Ними виявилися двоє 19-річних жителів Карлівки.


За версією слідства, викрадені дерева юнаки заховали в прилеглій лісосмузі, щоб потім посадити вдома. Наразі поцуплені туї повернули законним власникам.


 

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (кражка, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: кража растений школа деревья

Комментарии: 1

147
cheh_a:
Сегодня, 10:14

ктото за курку задиться а кто то за дерево сядет


+2
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