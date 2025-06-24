У «Ворскли» новий головний тренер із Сербії: хто він та що його пов’язує з Україною

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 72

Сьогодні, 24 червня, полтавський футбольний клуб «Ворскла» оголосив про призначення нового головного тренера та його помічників. Наставником клубу став відомий у минулому сербський півзахисник Желько Любенович. Про це повідомили на сайті ФК «Ворскла».

Термін дії угоди Любеновича з «Ворсклою» — один рік. Допомагати 43-річному фахівцеві будуть Нікола Ігнятієвич, а також двоє колишніх ворсклян — Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який віднині відповідатиме за підготовку воротарів.

Желько Любенович зіграв понад 300 матчів в українській Прем’єр-лізі. Він виступав за «Кривбас», «Таврію», «Олександрію» та «Зорю». Після завершення ігрової кар’єри Желько Любенович залишився у луганській «Зорі». Він працював у селекційному відділі, де спеціалізувався на моніторингу футбольного ринку балканських країн, тренував юнаків. Згодом він повернувся на батьківщину, де продовжив працювати асистентом тренера у сербських клубах. А у листопаді 2023 року Любенович очолив закарпатський «Минай» у Прем’єр-лізі.

— Одразу після того, як сторони скріпили підписами свої трудові відносини, у пресцентрі головної футбольної арени міста відбулося перше знайомство тренерів із командою… Попереду багато роботи, і всі це добре усвідомлюють! — йдеться у повідомленні на сайті ФК «Ворксла».

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що футбольний клуб «Кремінь» з Кременчука не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги. Наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці.

17 травня вперше за свою 40-річну історію кременчуцький «Кремінь» не виїхав на гостьову гру. Матч «Минай» — «Кремінь» рішенням ПФЛ (Професійна футбольна ліга) був скасований.