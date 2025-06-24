Кременчуцькі спортсменки — призерки чемпіонату України з легкої атлетики

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 83

У здобутку легкоатлеток І та ІІ місця

Кременчуцькі спортсменки повернулися із нагородами із чемпіонату України з легкої атлетики. Про це пишуть педагоги спортивного ліцею ім. І. Піддубного. Змагання відбулися у Кропивницькому серед юнаків та юніорок. За результатами змагань призові місця посіли: Анастасія Рєзнікова — І місце у метанні списа (юніорки U20) із результатом 35,59 м;

Валерія Лапа — II місце у потрійному стрибку (юніорки U20) із результатом 12,06 м. Анастасія Рєзнікова нині — випускниця ліцею. Валерія Лапа навчається у 10-А класі. Готувала спортсменок до змагань тренерка Вікторія Козлова. Нагадаємо, нещодавно кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала «золото» на чемпіонаті України у Львові.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного

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