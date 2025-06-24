Кременчуцькі спортсменки повернулися із нагородами із чемпіонату України з легкої атлетики. Про це пишуть педагоги спортивного ліцею ім. І. Піддубного.
Змагання відбулися у Кропивницькому серед юнаків та юніорок. За результатами змагань призові місця посіли:
Анастасія Рєзнікова нині — випускниця ліцею. Валерія Лапа навчається у 10-А класі.
Готувала спортсменок до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа завоювала «золото» на чемпіонаті України у Львові.
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