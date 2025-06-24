Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 25 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Петра Ракітіна, 3-8
пров. Тополевий, 2А-12А
вул. Івана Приходька, 26-89
вул. Павла Чубинського, 16/58
вул. Чумацький Шлях, 1А-20
наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-67
вул. Олександра Білаша, 26, 32
просп. Свободи, 22-31
б-р Автокразівський, 8
квт. 101, 1-3
квт. 274, 3
пр-д Володимира Константиновича, 7-39
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Івана Калиновича, 21-60
пр-д Луговий, 2/25, 10-25
пр. Зв’язковий, 3, 4, 8
пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Бакинський, 5/6, 5/7-8/8, 9-12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7-12
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 4, 6, 10/7-30
пров. Західний, 5-8/9, 11-14
пров. Зв’язковий, 14-28, 46-55/15
пров. Кагамлицький, 13/1, 18
пров. Квітневий, 1-10
пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-9, 17-37
пров. Миклухо-Маклая, 18А, 19, 22
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Піщаний, 4
пров. Резервний, 13-23
пров. Сивашський, 4-21
пров. Центральний, 3/1-14, 8, 10
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17, 18-32
просп. Свободи, 21-47, 78-88
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Спокійний, 1-14
туп. Юннатів, 1-7
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Богдана Хмельницького, 53, 53-112/1, 80-150
вул. Ботанічна, 9-9В
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Героїв Маріуполя, 45-65
вул. Гійома Боплана, 4-15/9, 38-78А, 74А, 77-92
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 2, 43-77
вул. Євгена Патона, 25
вул. Затонна, 24
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Київська, 64-121
вул. Кагамлицька, 11/20, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2
вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Лугова, 6-37
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Миколи Татарулі, 98А-134
вул. Нескорених, 15-22/9
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Олексія Древаля, 24-78, 182/1-186
вул. Павла Чубинського, 16/58
вул. Переяславська, 69-88
вул. Платухіна, 20-37
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Продольна, 3-17
вул. Проєктна, 4-35, 34
вул. Раїси Кириченко, 28-93, 36А, 76-96/4
вул. Республіканська, 93, 93А, 98-138
вул. Романа Шухевича, 11-36
вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Скеляста, 14
вул. Сумська, 66-101/86, 74-107/14
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79, 116А
вул. Чумацький Шлях, 1А-20
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23
вул. Юрія Липи, 3/3-16
просп. Полтавський, 277/2-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Ярова, 1-7.
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