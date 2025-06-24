Вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 19:01
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У Кременчуці відкрили нові вакансії: шукають водіїв, працівників сфери торгівлі, різноробочих, охоронців, кухарів та технічних спеціалістів. Оголошення складені відповідно до чинного законодавства. Контакти та умови — в огляді «Телеграфа»
У Кременчуці та сусідніх районах відкрито нові вакансії. Пропонуємо огляд пропозицій, які надійшли цього тижня. Усі оголошення складені відповідно до чинного законодавства — без дискримінаційних вимог за віком, статтю чи іншими ознаками.
Виробництво та технічні спеціальності
- На роботу запрошуються вантажники/ці, сортувальники/ці та пресувальники/ці вторинної сировини. Графік роботи — з 08:00 до 16:00. Місце роботи — район Ревівка. Телефон для довідок: 050-308-99-09.
- Пропонується робота різноробочим для участі у вантажно-розвантажувальних роботах. Передбачені відрядження. Телефон: 096-800-96-60.
- Є вакансії різноробочих на інші об'єкти. Контакти: 096-393-54-66, 066-886-28-83.
- АТ «Вепр» шукає різноробочого/чу на КПП. Графік — доба через дві. Повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Телефон: 068-679-69-69.
- Водієві/ці екскаватора пропонується робота у Кременчуці та районі. Оплата — погодинна, залежить від досвіду, графіка роботи та обсягів виконаних завдань. Максимальна зарплата може сягати 40 000 грн/міс. Телефон: 067-532-74-04.
Транспорт і логістика
- Відкрита вакансія водія/йки категорій С, Е для перевезення небезпечного вантажу по Україні. Умови обговорюються індивідуально. Телефони: 097-455-64-15, 068-009-08-08.
- Потрібен водій/йка для роботи в межах міста на авто Mercedes 3т (категорії С або С1). П’ятиденний графік, без участі у вантаженні та вивантаженні. Зарплата — 22 000 грн на місяць. Телефон: 067-780-62-82.
- Шукають водія/йку категорій В, С на металобазу в районі зупинки Присадки. Повний соцпакет, графік: з 08:00 до 17:00, вихідні — субота та неділя. Заробітна плата — 17 000 грн/міс. Телефон: 050-304-70-33.
Торгівля та обслуговування
- У ТЦ «Плеяда» відкрита вакансія продавця/чині дитячого та підліткового одягу. Графік: з 09:00 до 15:30, понеділок — вихідний. Контактна особа — Світлана, телефон: 066-047-67-12.
- Магазин «Секрет» шукає одразу кількох працівників/ць: продавця/чиню, м'ясника/цю, кулінара/ку, кухаря/ку, помічника/цю кухаря, мийника/цю посуду, прибиральника/цю. Деталі за телефоном: 067-886-66-76.
Охорона та контроль
- АТ «Вепр» запрошує контролера/ку КПП. Графік — доба через дві, повна зайнятість. Є варіант роботи у нічні зміни. Вимоги — бажання працювати, старанність, відповідальність. Телефон: 068-679-69-69.
- Потрібен охоронник/ця на автостоянку в центрі міста. Графік роботи — доба через три. Заробітна плата — 7 000 грн на місяць. Телефон: 093-739-56-54.
Побутові послуги та допомога
- Запрошується помічник/ця для роботи на присадибній ділянці. Робота довгострокова, 3–4 рази на тиждень. Місце — район Крюків. Телефон: 098-693-69-33.
Інженерія та виробництво
- У Горішніх Плавнях, за адресою вул. Набережна, 49, відкрита вакансія технолога/ині. Пропонуються бонуси за KPI та компенсація вартості дороги. Телефон: 067-402-07-77.
- Потрібні установники/ці кондиціонерів. Робота — за межами Кременчука, охоплює Глобинський, Семенівський, Козельщинський, Світловодський, Онуфріївський райони. Оформлення — за договором ЦПХ. Оплата: ставка + бонуси й премії за виконання плану. Вимоги — досвід роботи. Телефони: 096-099-46-52, 050-054-05-95.
Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня.
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