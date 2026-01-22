Ветерани війни можуть отримати повну компенсацію за автоцивілку: як подати онлайн-заявку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 109

Від старту програми на державну компенсацію вартості обов’язкового страхування подалися 50 тисяч ветеранів по всій країні, які отримали відшкодування на понад 80 млн грн

Половину вартості обов’язкового страхування цивільної відповідальності для водіїв відшкодовує держава, а страхова компанія надає 50% знижку. Такий механізм дозволяє ветеранам і ветеранкам війни оформити автоцивілку фактично безоплатно. Про це нагадала пресслужба Мінветеранів.

Компенсацію від держави можна отримати, якщо ви:

маєте посвідчення ветерана війни в «Дії» (учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни);

маєте верифікований РНОКПП;

маєте чинний договір страхування, укладений з ветеранською пільгою (50%);

не використовуєте авто для бізнесу чи перевезень;

керуєте авто з об’ємом двигуна до 2500 см³ або електродвигуном до 100 кВт.

Подати заявку онлайн можна вже зараз.

Покрокова інструкція як це зробити:

Відкрийте застосунок «Дія».

Перейдіть в розділ «Ветеран PRO».

Оберіть послугу «Компенсація автоцивілки».

Оберіть або створіть «Дія.Картку».

Дочекайтеся результату обробки заявки.

— Усі етапи відбуваються автоматично і без будь-яких додаткових довідок й звернень, — йдеться у повідомленні.

У Мінветеранів радять не хвилюватися, якщо строк дії вашого договору вже закінчився або закінчується найближчим часом. Термін подання заяв продовжено — податися на компенсацію можна навіть після завершення дії договору. Це стосується й полісів, укладених у січні–лютому 2025 року.

— Подати заявку за такими договорами можна буде протягом трьох місяців після запуску системи. Наразі її ще доопрацьовують, але зовсім скоро подання заяв стане доступним, і ви зможете отримати компенсацію без зайвих клопотів, — пояснили у пресслужбі відомства.

У Мінветеранів зазначають, що це реальна підтримка ветеранів, яка працює просто і зрозуміло, знімаючи зайві клопоти. Поліс автоцивілки для ветеранів коштує фактично 0 грн, а відшкодування здійснюється максимально прозоро через цифрові інструменти.

Нагадаємо, минулого року ми повідомляли, що ветеранам війни компенсують витрати на страхування цивільно-правової відповідальності.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 1-го січня 2025 року набуває чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ), Згідно з його нормами, страхові суми зросли майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищаться зі 160 до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 до 500 тис. грн. А з 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зросли до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна — до 2 млн грн.