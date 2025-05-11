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У ніч на 11 травня російська армія атакувала Україну 108 ударними БпЛА — збито 60 ворожих дронів

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 182

 

Ще 41 російський безпілотник був локаційно втрачений без негативних наслідків

У ніч на 11 траня (із 02.10 11-го травня) російські війська атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

 

Нагадаємо, російські загарбники не припиняли атаки, авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів протягом усіх трьох днів так званого «перемір’я», оголошеного Путіним напередодні 9 травня. Учора, на третю добу цього «перемір’я» на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари та скинув 96 керованих бомб.

У четвер, 8-го травня близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька „пташка“, і вона вбиває».

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО БПЛА Шахеди дрони
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