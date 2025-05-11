У ніч на 11 травня російська армія атакувала Україну 108 ударними БпЛА — збито 60 ворожих дронів

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Ще 41 російський безпілотник був локаційно втрачений без негативних наслідків

У ніч на 11 траня (із 02.10 11-го травня) російські війська атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

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