На третю добу путінського «перемір’я» на фронті відбулося 161 бойове зіткнення — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари та скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів у Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України щодо російського вторгнення станом на 08.00 11-го травня.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, російські загарбники не припиняли атаки, авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів протягом усіх трьох днів так званого «перемір’я», оголошеного Путіним напередодні 9 травня.
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