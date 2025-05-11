Сьогодні в Україні відзначають День матері: не забудьте привітати своїх матусь

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 543

Щороку у другу неділю травня в Україні та багатьох країнах світу відзначають День матері

День матері - ніжне та важливе свято, яке обєднує родини та дає привід подякувати матерям і сказати їм те, що ми часто відкладаємо на «потім». Щоб подякувати мамі за все можливе і неможливе, що вона робить для нас, привід не потрібен. Але все-таки у світі є свято, яке присвячене матерям.

Історія свята

У маминого дня в Україні немає фіксованої дати - його, як і Міжнародний день матері, відзначають у другу неділю травня.

День матері в Європі в деяких країнах також святкують у цю дату - наприклад, у Німеччині, Італії, Греції, Бельгії, Данії, Естонії, Латвії, Фінляндії та багатьох інших.

Це не державне, але офіційно визнане свято, яке входить до календаря національних пам'ятних дат.

Святкування Дня матері бере початок зі США у середині 19 століття, коли активістка Анна Джарвіс з Вірджинії боролась за встановлення офіційного дня для вшанування матерів - у пам'ять про свою матір, відому громадську діячку Анну Марію Рівз-Джарвіс. Їй знадобилось багато років, щоб переконати місцеву владу та різноманітні організації про необхідність зробити День матері офіційним святом.

У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом і призначив дату - друга неділя травня. Разом з США це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині.

У 1928 році Союз українок Канади влаштував в Україні перше святкування Дня матері. У 1929 році його вже на місцевому рівні відсвяткували у Львові.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері й були спроби його відродити під час Другої світової війни.

Тільки у 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну. У 1999 році був виданий указ президента України, який встановив святкування Дня матері щороку у другу неділю травня.

Зараз День матері святкують у багатьох країнах світу, хоч не у всіх дати та традиції однакові.

Як святкують День матері

Мама - найголовніша людина в житті будь-кого. Завдяки мамі ми з'являємося на світ, саме вона піклується про нас, ростить, допомагає, радить і втішає. З мамою буває непросто, але без неї - куди важче. Мама любить нас такими, якими ми є - просто за те, що ми є, і пишається кожною хвилиною нашого життя, більше за нас самих.

Свято Дня матері не має суворих традицій, але його суть - подяка, турбота та любов до матері. Хтось дарує мамам подарунки, йде в гості, щоб поспілкуватися, або ж просто говорить телефоном «Спасибі» і «Бережи себе».

Ті, хто втратив своїх матусь, приходять із квітами та свічками на їхні могили, щоб вшанувати пам'ять.

У цей день українці:

Дарують квіти та листівки

Роблять мамам подарунки

У школах роблять святкові заходи

Телефонують або приїжджають до мами

Влаштовують святкові обіди чи сніданки

Діляться спогадами або записують відео-привітання

Пишуть пости вдячності в соцмережах

Відзначають матерів-героїнь та багатодітних матерів

Найголовніше - усі привітання мають бути щирими та сповнені вдячності та любові.

Пам'ятайте, що головне для мами - не подарунок, а ваша увага і теплі слова.

День матері — це привід зупинитися, подякувати, обійняти, подзвонити. У світі, який постійно поспішає, найбільша розкіш — увага до найдорожчої людини.

Нехай сьогоднішній день стане саме таким — теплим, особистим, наповненим любов’ю і вдячністю.