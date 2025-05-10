Мертва подруга, психотерапія та юний детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Це почалося ще в школі. До класу Луїзи прийшла загадкова й потайна Марія. Вони стали подругами. А потім сталося дещо, про що хотілося б ніколи не згадувати. Те, що зникло назавжди, померло разом з Марією. Одного дня вже доросла Луїза отримала сповіщення: Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook. Але цього не може бути. Давно стерті з пам’яті жахіття та старанно приховані секрети. І та ніч у далекому минулому, що назавжди пов’язала двох дівчат моторошною таємницею. Якщо Марія жива, Луїза втратить усе: сина, роботу і навіть власне життя.

Володимир Станчишин «Емоційні гойдалки. Роздуми психотерапевта про війну» Будь-яка емоційна реакція є нормальною відповіддю на ненормальні обставини війни, стверджує психотерапевт Володимир Станчишин. Ми маємо право відчувати лють, можемо сумувати та плакати стільки, скільки потрібно. Це книжка про емоції цивільних людей у тилу: про тих, хто залишився в Україні, й тих, які були змушені покинути свої домівки, всіх, хто чекає рідних з фронту, всіх, хто кожен день починає з новин та прокидається від сповіщень про повітряну тривогу. Ми не обирали жити в час історичних змін, тому наше завдання наразі — навчитися справлятися на своєму особистому рівні, жити, аби перемогти в цій війні.