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Мертва подруга, психотерапія та юний детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 0

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Лора Маршалл «Запит на дружбу»

Це почалося ще в школі. До класу Луїзи прийшла загадкова й потайна Марія. Вони стали подругами. А потім сталося дещо, про що хотілося б ніколи не згадувати. Те, що зникло назавжди, померло разом з Марією. Одного дня вже доросла Луїза отримала сповіщення: Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook. Але цього не може бути. Давно стерті з пам’яті жахіття та старанно приховані секрети. І та ніч у далекому минулому, що назавжди пов’язала двох дівчат моторошною таємницею. Якщо Марія жива, Луїза втратить усе: сина, роботу і навіть власне життя.

Володимир Станчишин «Емоційні гойдалки. Роздуми психотерапевта про війну»

Будь-яка емоційна реакція є нормальною відповіддю на ненормальні обставини війни, стверджує психотерапевт Володимир Станчишин. Ми маємо право відчувати лють, можемо сумувати та плакати стільки, скільки потрібно. Це книжка про емоції цивільних людей у тилу: про тих, хто залишився в Україні, й тих, які були змушені покинути свої домівки, всіх, хто чекає рідних з фронту, всіх, хто кожен день починає з новин та прокидається від сповіщень про повітряну тривогу. Ми не обирали жити в час історичних змін, тому наше завдання наразі — навчитися справлятися на своєму особистому рівні, жити, аби перемогти в цій війні.

  

 

 

Євген Філ «Вітько Буц діє»

Це книга, яка обов’язково сподобається вашим дітям.
Отже, уяви, ти вже семикласник, але батьки вважають, що ти замалий, аби пізно повертатися додому. Хай навіть ти запізнився через розслідування таємничого зникнення вчительки хімії. Чи тобі здається, що сусід з квартири напроти поводиться дуже дивно й певно щось приховує? Тоді ти справжній детектив, такий як Вітько Буц.
Разом з ним ти вийдеш на слід банди торгівців зброєю, отримаєш подяку від справжнього слідчого та навіть зустрінеш Бетмена…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: life.comments.ua
Теги: книги бібліотека
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