Президент України: росіяни запустили понад 70 ракет — Путін свідомо обрав Різдво для атаки

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 371

Після цієї заяви президента України були зафіксовані нові пуски ракет та вибухи у різних регіонах України, зокрема й у Кременчуці

Російська армія 25 грудня застосувала для масованого удару по Україні понад 70 ракет та ударні дрони.

Про це пів години тому повідомив Президент Володимир Зеленський.

— Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, але є влучання.

Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

— Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво, — наголосив президент.

Після цієї заяви президента України були зафіксовані нові пуски ракет та вибухи у різних регіонах України, зокрема й у Кременчуці.

Як повідомляв «Кременчуцький Телеграф», сьогодні, 25 грудня, близько 6.32 у Кременчуці пролунали перші вибухи.

Ще один вибух пролунав о 07.04. Командування Повітряних сил знову попереджали про крилаті ракети у напрямку Кременчука/Світловодська.

О 7.10 проунав ще один вибух, після якого відключили світло у деяких районах Кременчука.

Національна енергетична компанія «Укренерго» із 06.37 запровадила графіки погодинного відключення світла по усій Україні.

Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що армія РФ вкотре масовано атакує українську енергетичну інфраструктуру. А заходи з відключення світла введено превентивні, аби мінімізувати шкоду у разі влучань.

Ще один вибух у Кременчуці пролунав о 8.46. Оскільки раніше у Повітряних силах повідомляли про відбій ракетної небезпеки, можемо припустити, що це сили протиповітряної оборони відпрацьовували російські безпілотники, які ще лишилися у повітряному просторі.

О 10.03 у Кременчуці пролунав ще один вибух. На Полтавщині повітряна тривога триває з 24 грудня.

Про пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі внаслідок ракетної атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу сьогодні, 25 грудня, постраждав і сусідній Світловодськ. Про це інформувала пресслужба Світловодської міської ради.