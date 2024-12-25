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Протягом року послугами безкоштовного зубопротезування на Полтавщині скористалися 446 військових

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 85

 

Із обласного бюджету на цю програму спрямували 5,4 мільйона гривень

Протягом 2024 року на Полтавщині послугами безоплатного зубопротезування скористалися 446 військовослужбовців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, із обласного бюджету на це спрямували 5,4 мільйона гривень.

До того ж Полтавщина стала першою областю в Україні, яка запровадила таку програму у регіоні.

28 медзакладів забезпечують безкоштовне стоматологічне лікування ветеранів за програмою НСЗУ, що є одним із найкращих показників у державі, — додав Пронін.

Отримати безоплатну стоматологічну допомогу у межах програми можуть:

  • учасники бойових дій;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;

  • військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Максимальна вартість наданих послуг — 14 тис. 984 грн на зубопротезування та 24 тис. 982 грн за зуболікування.

Для отримання таких послуг необхідно звернутися до медзакладу, який є учасником пілотного проєкту.

У Кременчуці безкоштовно вилікувати зуби військові можуть у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Детальніше ознайомитися з переліком медзакладів, які надають відповіді послуги, можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно мати військовим для безоплатного лікування, а також які стоматологічні послуги медзаклади надають у рамках програми.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: зубопротезування військовослужбовці здоров'я
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