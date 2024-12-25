Протягом року послугами безкоштовного зубопротезування на Полтавщині скористалися 446 військових

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 85

Із обласного бюджету на цю програму спрямували 5,4 мільйона гривень

Протягом 2024 року на Полтавщині послугами безоплатного зубопротезування скористалися 446 військовослужбовців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, із обласного бюджету на це спрямували 5,4 мільйона гривень.

До того ж Полтавщина стала першою областю в Україні, яка запровадила таку програму у регіоні.

28 медзакладів забезпечують безкоштовне стоматологічне лікування ветеранів за програмою НСЗУ, що є одним із найкращих показників у державі, — додав Пронін.