Протягом року послугами безкоштовного зубопротезування на Полтавщині скористалися 446 військових

Протягом 2024 року на Полтавщині послугами безоплатного зубопротезування скористалися 446 військовослужбовців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, із обласного бюджету на це спрямували 5,4 мільйона гривень.
До того ж Полтавщина стала першою областю в Україні, яка запровадила таку програму у регіоні.
Отримати безоплатну стоматологічну допомогу у межах програми можуть:
учасники бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.
Максимальна вартість наданих послуг — 14 тис. 984 грн на зубопротезування та 24 тис. 982 грн за зуболікування.
Для отримання таких послуг необхідно звернутися до медзакладу, який є учасником пілотного проєкту.
У Кременчуці безкоштовно вилікувати зуби військові можуть у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Детальніше ознайомитися з переліком медзакладів, які надають відповіді послуги, можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно мати військовим для безоплатного лікування, а також які стоматологічні послуги медзаклади надають у рамках програми.
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