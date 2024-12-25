На Полтавщині повітряна тривога тривала майже 20 годин

Це найдовша тривога в області за весь час повномасштабної війни
У Полтавській області тривала найдовша повітряна тривога за час повномасштабного вторгнення РФ — 19 годин 40 хвилин. Тривогу оголосили 24 грудня о 14.39, тривала до 25 грудня 10.19. Про це стало відомо з онлайн мапи повітряних тривог в Україні.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури. У Кременчуці діють також і аварійні відключення світла.
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