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У ВЛК є вказівка «зверху» визнавати всіх придатними — слідча комісія

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 364

 Голова ТСК Верховної Ради Анна Скороход повідомила про негласні вказівки військово-лікарським комісіям визнавати придатними до служби більшість призовників, незалежно від стану їхнього здоров'я

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Анна Скороход під час конференції 12 листопада повідомила про наявність негласних вказівок у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК). За її словами, лікарям ВЛК нібито було доручено визнавати придатними до військової служби майже всіх призовників, незалежно від їхнього стану здоров’я.

Скороход зазначила, що самі лікарі неодноразово підтверджували існування такого підходу, додаючи, що «всі придатні», а «непридатні» складають окрему групу. Ця інформація була озвучена у контексті звіту тимчасової слідчої комісії з розслідування злочинів у військових структурах, яка аналізує можливі порушення у військових і медичних структурах, пов’язаних з призовом.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони розповіли про два способи оскарження рішення військово-лікарської комісії.

А раніше Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота військово-лікарських комісій (ВЛК) після їх реорганізації минулого року. Він також зазначив, що під час воєнного стану військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gre4ka.info
Теги: ВЛК мобілізація відстрочка
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