Наші котики просять про допомогу — генератор «під ялинку»

Ситуація критична: один генератор вийшов з ладу, інший — на останньому подиху. Хлопці можуть залишитися без живлення в будь-яку мить.
Поки ми можемо випити каву у теплій кав’ярні, вони варять її на буржуйці під звуки вибухів і ризикують залишитися у повній темряві.
Давайте подаруємо захисникам світло та відчуття надійного тилу! Вони вже самотужки зібрали 16 тис. грн, але цього замало на потужний генератор, тому ми відкриваємо збір.
Ціль: 30 000.00 ₴
Посилання на банку
Номер картки банки
4874 1000 2313 4813
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.