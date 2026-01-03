Наші котики просять про допомогу — генератор «під ялинку»

Наші хлопці зараз тримають небо на півдні. І їм дуже потрібна наша підтримка

Ситуація критична: один генератор вийшов з ладу, інший — на останньому подиху. Хлопці можуть залишитися без живлення в будь-яку мить.

Поки ми можемо випити каву у теплій кав’ярні, вони варять її на буржуйці під звуки вибухів і ризикують залишитися у повній темряві.

Давайте подаруємо захисникам світло та відчуття надійного тилу! Вони вже самотужки зібрали 16 тис. грн, але цього замало на потужний генератор, тому ми відкриваємо збір.

Ціль: 30 000.00 ₴

Посилання на банку

Номер картки банки

4874 1000 2313 4813