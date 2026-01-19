ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулої ночі на Кременчуччині сталося дві пожежі: двох людей госпіталізували

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 166

 

Загорілася квартира у багатоповерхівці в Кременчуці та житловий будинок в селі Дзюбанівка

У ніч на 19 січня на Кременчуччині сталося дві пожежі, внаслідок однієї з них постраждали люди. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

19 січня на близько 2.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Свободи у Кременчуці. На місце виклику негайно прибули рятувальники та встановили, що пожежа охопила меблі, речі вжитку у одній із кімнат квартири. Пожежу було оперативно  ліквідовано та врятовано житлову квартиру від знищення вогнем. У супроводі рятувальників шість громадян було евакуйовано з інших квартир під'їзду.

Рятувальники вважають, що до пожежі могла призвести залишена без нагляду свічка, яка перекинулась і вогонь швидко поширився м’якими меблями. Мешканці даної квартири самостійно евакуювались із помешкання та викликали Службу порятунку.

Сьогодні ж близько 3.00 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у селі Дзюбанівка Козельщинської громади. На місце пожежі прибули рятувальники 7 ДПРП та відразу приступили до гасіння пожежі житлового будинку. До прибуття підрозділу з оселі самостійно вийшли чоловік та жінка, які мешкали в будинку. Громадян було госпіталізовано до лікарні швидкою допомогою. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вранці ми писали, що за минулу добу на Полтавщині сталося 11 пожеж — у Глобиному загорівся житловий будинок.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі Кременчук
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

