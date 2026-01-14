ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Афіша

Готується до виходу унікальне видання «Герої Кременчуччини — Герої України»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 161

Презентація книги запланована на 8 травня, День пам’яті та Перемоги у Другій світовій війні

Незабаром вийде з друку унікальне видання Творчий проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки України «Герої Кременчуччини — Герої України».

Це видання розповідає про Героїв Кременчуччини:

  • Алексана Володимировича Амірджаняна
  • Назара Богдановича Боровицького
  • Сергія Ярославовича Волинського
  • Вадима Олександровича Ворошилова
  • Олега Іродійовича Ґеґечкорі
  • Андрія Андрійовича Геруса
  • Олега Васильовича Голінея
  • Миколу Анатолійовича Городніченка
  • Максима Володимировича Кагала
  • Віталія Борисовича Коваля
  • Олександра Володимировича Кроковця
  • Віктора Григоровича Кузьменка
  • Валерія Вікторовича Нетудихатка
  • Олександра Валентиновича Поклада
  • Віктора Віталійовича Поливяного
  • Ігоря Олександровича Пугача
  • Едуарда Володимировича Сабаніна
  • Ігоря Миколайовича Сердюка

Автори видання — спілчани Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко.

На 344 сторінках видання чимало матеріалів про Героїв України з Кременчуччини. Це видання відрізняється від першого новим матеріалом, новими світлинами, уточненнями.

У День пам’яті та Перемоги у Другій світовій війні 8 травня 2026 року планується презентація цього унікального видання.

Книга буде зберігатися у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» та науковій бібліотеці КЗК «Кременчуцький міський краєзнавчий музей».


Автор: Мирослава Українська
