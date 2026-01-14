Незабаром вийде з друку унікальне видання Творчий проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки України «Герої Кременчуччини — Герої України».
Це видання розповідає про Героїв Кременчуччини:
Автори видання — спілчани Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко.
На 344 сторінках видання чимало матеріалів про Героїв України з Кременчуччини. Це видання відрізняється від першого новим матеріалом, новими світлинами, уточненнями.
У День пам’яті та Перемоги у Другій світовій війні 8 травня 2026 року планується презентація цього унікального видання.
Книга буде зберігатися у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» та науковій бібліотеці КЗК «Кременчуцький міський краєзнавчий музей».
