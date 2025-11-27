У аукціоні з продажу будівлі колишньої дезінфекційної станції у Кременчуці перемогла фірма-підрядник АТБ

У аукціоні з продажу будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції перемогло ТОВ «Оріон-Буд-Днепр». Фірма запропонувала викупити об’єкт за 6 млн 30 тисяч 10 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro Sale.
Йдеться про нежитлове приміщення площею 1273 м², що розташоване на вулиці Лікаря О. Богаєвського, 62, неподалік Першої міської лікарні.
Аукціон відбувся 27 листопада. Участь у торгах взяло 12 учасників. Відомо, що стартова ціна лота становила 1 485,50 грн. У фінальному третьому раунді найбільшу суму запропонувало ТОВ «Оріон-Буд-Днепр». З урахуванням ПДВ кінцева вартість продажу склала 7 млн 236 тис. 12 грн.
До складу лота входили:
Переможець має сплатити повну вартість об’єкта протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу та укласти договір купівлі-продажу протягом 25 днів.
За даними YouControl, «Оріон-Буд-Днепр» зареєстрували у Дніпрі у 2016 році. Власником фірми є Денис Синенко, який, як пише видання Zaxid.net, фігурував у журналістському розслідуванні про скандальне будівництво в курортному селищі Брюховичі (Львівська область) родичами співвласника мережі АТБ. Фірма також фігурувала у розслідуванні про реконструкцію магазину мережі без дозвільних документів — вона була підрядником, що виконував роботи.
Нагадаємо, будівлю міської дезінфекційної станції виставляли вдруге на продаж, оскільки на перших торгах переможців дискваліфікували. Як вказано у документації, Бобер Сергій Миколайович, з переможною пропозицією за лот у майже 8 мільйонів гривень, не сплатив кошти за об’єкт. Другий з пропозицією у 7,2 млн гривень, Пʼятенко Максим Тарасович, не підписав протокол про результати електронного аукціону, документи до Регіонального відділення Фонду держмайна не надавались.
Додамо, що у квітні цьогоріч будівлю міськдезстанції через аукціон здали в оренду строком на 5 років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.