У Кременчуці зафіксували перевищення формальдегіду і пилу в повітрі — гідрометцентр

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 129

З 17 по 22 листопада у Кременчуці фіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій формальдегіду і пилу в повітрі. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, 22 листопада перевищення зафіксували за пилом. Показники щодо формальдегіду були підвищеними протягом усього тижня.

Стан атмосферного повітря вимірювали на чотирьох стаціонарних постах — на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».



