У Кременчуці зафіксували перевищення формальдегіду і пилу в повітрі — гідрометцентр

З 17 по 22 листопада у Кременчуці фіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій формальдегіду і пилу в повітрі. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Зокрема, 22 листопада перевищення зафіксували за пилом. Показники щодо формальдегіду були підвищеними протягом усього тижня.
Стан атмосферного повітря вимірювали на чотирьох стаціонарних постах — на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
Додамо, що Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами. Науковці вказують, що основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.
