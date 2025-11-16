У понеділок у Кременчуці знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень

У понеділок, 17 листопада, в Полтавській області діятиме графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у «Полтаваобленерго».
Через складну ситуацію в енергосистемі України відключення застосовуватимуть за таким режимом:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що у місті також діятимуть планові знеструмлення.
