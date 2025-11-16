Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 78

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 17 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • квт. 297, 2–9

  • вул. Молодіжна, 7

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Вільної України

  • вул. Володимира Великого (буд. 72)

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Гетьманська

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська (22–58)

  • вул. Івана Нагнібіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії (20, 22)

  • вул. Ніли Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Полковника Оксанченка (77)

  • вул. Размислова (4)

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька (3–28/56)

  • вул. Якова Петруся

  • просп. Полтавський

  • пров. Полтавський

  • пров. Караванний, 1–48А

  • просп. Полтавський, 159–187/2

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Маслова, 31/20–54

  • вул. Василя Сухомлинського, 1А–15

  • вул. Василя Симоненка, 45–72

  • вул. Віктора Баранова, 3–13

  • вул. Виноградна, 39, 52, 54

  • вул. Віталія Базилевського, 1–44

  • вул. Володимира Івасюка, 51/80–122

  • вул. Героїв Маріуполя, 4

  • вул. Європейська, 6/72, 8/79

  • вул. Залізнична, 3–81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Івана Миколайчука, 16/11–37

  • вул. Івана Приходька, 118А, 120, 122, 126/1

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66, 21/22–66

  • вул. Кобзарська, 24

  • вул. Максима Кривоноса, 26–40

  • вул. Мане-Каца, 2/11–46

  • вул. Мирослава Скорика, 4–24

  • вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54

  • вул. Новокагамлицька, 12–45

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Олександра Білаша, 2Г

  • вул. Олени Пчілки, 11/39–18

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47, 32А

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26

  • вул. Республіканська, 23–94

  • вул. Северина Наливайка, 2–18/27

  • вул. Світанкова, 2А–29

  • вул. Середня, Соснівська, 1/19–49

  • вул. Софіївська, 7/38

  • вул. Східна, 13/24–38

  • вул. Троїцька, 12/52–30, 51/42, 61/52

  • вул. Христини Алчевської, 5–25

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Юрія Руфа, 74–177/1

  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А

  • пр. 2-й Ягідний, 2

  • пр. Заміський, 1/5–7

  • пр. Степана Васильченка, 3–16

  • пров. Автобусний, 1–36

  • пров. Василя Стуса, 3

  • пров. Веселий, 23–36

  • пров. Дружби, 2–25

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Кленовий, 2–22

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Ланковий, 4–11/6

  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1–42А

  • пров. Леся Курбаса, 2–20

  • пров. Марії Заньковецької, 1–51

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Південний, 1/29–26

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Робітничий, 3–27

  • пров. Савинський, 2

  • пров. Сиваський, 2А–30/4, 2В–30/4

  • пров. Токарний, 3–26/14

  • пров. Трудовий, 3–14/12

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • пров. Ягідний, 2–39

  • туп. Караїмський, 1/15–12

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

Автор: Руслана Горгола
