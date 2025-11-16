Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 17 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 297, 2–9
вул. Молодіжна, 7
вул. Андрія Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Віктора Баранова
вул. Вільної України
вул. Володимира Великого (буд. 72)
вул. Володимира Винниченка
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська (22–58)
вул. Івана Нагнібіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії (20, 22)
вул. Ніли Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Полковника Оксанченка (77)
вул. Размислова (4)
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька (3–28/56)
вул. Якова Петруся
просп. Полтавський
пров. Полтавський
пров. Караванний, 1–48А
просп. Полтавський, 159–187/2
вул. Академіка Маслова, 31/20–54
вул. Василя Сухомлинського, 1А–15
вул. Василя Симоненка, 45–72
вул. Віктора Баранова, 3–13
вул. Виноградна, 39, 52, 54
вул. Віталія Базилевського, 1–44
вул. Володимира Івасюка, 51/80–122
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Європейська, 6/72, 8/79
вул. Залізнична, 3–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Заміська, 3–21
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Івана Миколайчука, 16/11–37
вул. Івана Приходька, 118А, 120, 122, 126/1
вул. Кагамлицька, 1/18–66, 21/22–66
вул. Кобзарська, 24
вул. Максима Кривоноса, 26–40
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Мирослава Скорика, 4–24
вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
вул. Новокагамлицька, 12–45
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Олександра Білаша, 2Г
вул. Олени Пчілки, 11/39–18
вул. Паризька, 14/35
вул. Перекопська, 40
вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47, 32А
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Республіканська, 23–94
вул. Северина Наливайка, 2–18/27
вул. Світанкова, 2А–29
вул. Середня, Соснівська, 1/19–49
вул. Софіївська, 7/38
вул. Східна, 13/24–38
вул. Троїцька, 12/52–30, 51/42, 61/52
вул. Христини Алчевської, 5–25
вул. Чередницька, 116А
вул. Юрія Руфа, 74–177/1
пр. 1-й Ягідний, 4, 4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пр. Заміський, 1/5–7
пр. Степана Васильченка, 3–16
пров. Автобусний, 1–36
пров. Василя Стуса, 3
пров. Веселий, 23–36
пров. Дружби, 2–25
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Кленовий, 2–22
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Ланковий, 4–11/6
пров. Лейтенанта Дніпрова, 1–42А
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Марії Заньковецької, 1–51
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Південний, 1/29–26
пров. Північний, 1А–26
пров. Подовжній, 1–7
пров. Робітничий, 3–27
пров. Савинський, 2
пров. Сиваський, 2А–30/4, 2В–30/4
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Ювілейний, 3–23
пров. Ягідний, 2–39
туп. Караїмський, 1/15–12
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
