У Кременчуці попрощались з колишньою викладачкою гуманітарно-технологічної академії Галиною Романенко

Сьогодні, 10:55

Їй було 79 років

6 листопада у Кременчуці померла Галина Василівна Романенко, колишня викладачка Кременчуцького педучилища (Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії — редю). Їй було 79 років. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.

Галина Романенко народилася в селі Мар’ївка (Казахстан), 1953 року з родиною переїхала до Кременчука. 1965-го закінчила музичне училище по класу баяна й працювала викладачкою в музичних школах. У 1974 році здобула освіту «музика і співи» в Кіровоградському педінституті.

З 1969 по 2005 рік викладала музику в Кременчуцькому педучилищі: була класною керівницею, очолювала профком, брала активну участь у виховній роботі та концертах.

Колектив і студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії та учні ліцею «Політ» висловили щирі співчуття рідним і близьким.

Прощання з Галиною Романенко відбулося 8 листопада на Свіштовському кладовищі.