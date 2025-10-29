У Кременчуці заклади освіти придбають обігрівачі на понад один мільйон гривень

Кременчуцькі заклади освіти придбають обігрівачі на понад 1,2 млн гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення виконавчого комітету розглянули на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 29 жовтня.
Понад 140 тисяч гривень піде на закупівлю обладнання у школи і понад 1 мільйон — для дитсадків. Загалом планується придбати 200 обігрівачів.
Нагадаємо, у Кременчуці сьогодні розпочався опалювальний сезон.
