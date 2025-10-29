Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 30 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бакинський, 9–12
пров. Бар’єрний, 7–12
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Ботанічна, 1–34
проїзд Весняний, 7–12
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Вадима Пугачова, 36
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Гійома Боплана, 77–92
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Громадянська, 56–61/32
пров. Західний, 11–14
вул. Кільцева, 12–34
пров. Князя Олега, 1–48/15
вул. Кооперативна, 77–131/5
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
пров. Квітневий, 1–10
вул. Миколи Пирогова, 1/13–8
вул. Нескорених, 15–54
пров. Олексія Бутовського, 4–51
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 1–60
проїзд Луговий, 10–25
туп. Пугачова, 1–21
туп. Спокійний, 1–14
вул. Профспілкова, 1–7
вул. Проліскова, 1–11
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Юрія Кондратюка, 2–26
вул. Юрія Липи, 41–68/39.
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Сонячний, 3–45
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Віри Холодної, 1–41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Керченська, 3А
вул. Козацька, 71–138
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23
вул. Андрія Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Віктора Баранова
вул. Вільної України
вул. Володимира Винниченка
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніли Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Полковника Оксанченка
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
просп. Полтавський
пров. Полтавський.
б-р Українського Відродження, 7–21
просп. Лесі Українки, 39–74Б
просп. Полтавський, 34–48
просп. Свободи, 34А–38А
пров. 1-й Деповський, 3–21
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Арсенальний, 35
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Господарський, 3–10А
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Капітана Мехеди, 4–37/273
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Марії Заньковецької, 15–51
пров. Межовий, 1–30
пров. Медовий, 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–10
туп. Кременецький, 3–26
туп. М.Сціборського, 7
туп. Проточний, 5–20
туп. Сонячний, 38/12–40
туп. Урожайний, 2
туп. Юнатів, 1–7
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вільної України, 3–14
вул. Віри Холодної, 51/2–66А
вул. Віри Холодної, 41А
вул. Володимира Короленка, 3–31/1
вул. Господарська, 1–38
вул. Д.Кострова, 2/37
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Дружинницька, 23А
вул. Енергетиків, 39Б–47А
вул. Євгена Патона, 1–25
вул. Європейська, 60А
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Зарічна, 23/24–78/279
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Івана Богуна, 2А–12/1
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Квартальна, 4, 14Б
вул. Кохнівська, 44–62
вул. Криворудна, 2–14
вул. Лікаря О.Богаєвського, 31
вул. Лікаря О. Богаєвського, 5, 7
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
вул. Максима Кривоноса, 58–92
вул. Марусі Чурай, 8–54
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8
вул. Небесної Сотні, 98
вул. Нижня, 1–28
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Оксани Петрусенко, 18А
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Перекопська, 40
вул. Переяславська, 83–120
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Платухіна, 3–37
вул. Подовжня, 3–17
вул. Приозерна, 3–7
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Салганна, 4–65
вул. Сержанта Мельничука, 78–291
вул. Скеляста, 34
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Тараса Шевченка, 102–140
вул. Троїцька, 74–78
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Хорожієвська, 1–3
вул. Щаслива, 33
вул. Щаслива, 2–40
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
