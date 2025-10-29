Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 405

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 30 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00:

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Бакинський, 9–12

  • пров. Бар’єрний, 7–12

  • вул. Бетонна, 126–128А

  • вул. Ботанічна, 1–34

  • проїзд Весняний, 7–12

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Вадима Пугачова, 36

  • вул. Вітчизняна, 5–20

  • вул. Гійома Боплана, 77–92

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • пров. Західний, 11–14

  • вул. Кільцева, 12–34

  • пров. Князя Олега, 1–48/15

  • вул. Кооперативна, 77–131/5

  • пров. Кооперативний, 4/35–33/5

  • пров. Квітневий, 1–10

  • вул. Миколи Пирогова, 1/13–8

  • вул. Нескорених, 15–54

  • пров. Олексія Бутовського, 4–51

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Івана Калиновича, 1–60

  • проїзд Луговий, 10–25

  • туп. Пугачова, 1–21

  • туп. Спокійний, 1–14

  • вул. Профспілкова, 1–7

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–26

  • вул. Юрія Липи, 41–68/39.

З 6.00 до 18.00:

  • квт. 304, 16–18

  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. Великокохнівський, 1–61

  • пр. Сонячний, 3–45

  • пров. 2-й Індустріальний, 3–12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5–12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А–10

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • пров. Делегатський, 3–20

  • пров. Індустріальний, 1/4–99

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Рівненський, 1–44

  • пров. Чорнобаївський, 1–58

  • вул. Великокохнівська, 2/2–57А

  • вул. Віри Холодної, 1–41А

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3–10

  • вул. Індустріальна, 2–145А

  • вул. Керченська, 3А

  • вул. Козацька, 71–138

  • вул. Марусі Чурай, 3–52

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б–204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А–22

  • вул. Олексія Древаля, 85–223

  • вул. Сержанта Трушакова, 46–77

  • вул. Солов’їна, 10

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернігівська, 1–23

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Вільної України

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Гетьманська

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніли Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • просп. Полтавський

  • пров. Полтавський.

З 8.00 до 17.00:

  • б-р Українського Відродження, 7–21

  • просп. Лесі Українки, 39–74Б

  • просп. Полтавський, 34–48

  • просп. Свободи, 34А–38А

  • пров. 1-й Деповський, 3–21

  • пров. Антіна Кущинського, 4–8

  • пров. Арсенальний, 35

  • пров. Будівельний, 10

  • пров. Василя Стефаника, 30–53/289

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Господарський, 3–10А

  • пров. Катерини Зарицької, 4–26/44

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Кар’єрний, 1/4–23

  • пров. Капітана Мехеди, 4–37/273

  • пров. Князя Олега, 1/6–48/15

  • пров. Козачий, 2/7–23

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22

  • пров. Леся Курбаса, 2–20

  • пров. Льва Євселевського, 3–19

  • пров. Малокохнівський, 1–23/3

  • пров. Марії Заньковецької, 15–51

  • пров. Межовий, 1–30

  • пров. Медовий, 2–27/16

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Піщаний, 5–27Б

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Фізкультурний, 1А–22

  • пров. Фруктовий, 18

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • туп. 1-й Малокохнівський, 1–9

  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7

  • туп. 3-й Малокохнівський, 2–4

  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–10

  • туп. Кременецький, 3–26

  • туп. М.Сціборського, 7

  • туп. Проточний, 5–20

  • туп. Сонячний, 38/12–40

  • туп. Урожайний, 2

  • туп. Юнатів, 1–7

  • вул. Адмірала Остроградського, 1–28

  • вул. Валентини Федько, 1/8–17/19

  • вул. Вільної України, 3–14

  • вул. Віри Холодної, 51/2–66А

  • вул. Віри Холодної, 41А

  • вул. Володимира Короленка, 3–31/1

  • вул. Господарська, 1–38

  • вул. Д.Кострова, 2/37

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Дружинницька, 23А

  • вул. Енергетиків, 39Б–47А

  • вул. Євгена Патона, 1–25

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Європейська, 83/18–87

  • вул. Зарічна, 23/24–78/279

  • вул. Івана Багряного, 3–21

  • вул. Івана Богуна, 2А–12/1

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60

  • вул. Квартальна, 4, 14Б

  • вул. Кохнівська, 44–62

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 31

  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 5, 7

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–92

  • вул. Максима Кривоноса, 58–92

  • вул. Марусі Чурай, 8–54

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4

  • вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8

  • вул. Небесної Сотні, 98

  • вул. Нижня, 1–28

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • вул. Паризька, 2/32–14/35

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Платухіна, 3–37

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • вул. Салганна, 4–65

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–291

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Соні Делоне, 11–21/1

  • вул. Тараса Шевченка, 102–140

  • вул. Троїцька, 74–78

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Хорожієвська, 1–3

  • вул. Щаслива, 33

  • вул. Щаслива, 2–40

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–30А

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Перекопська, 40

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

Автор: Руслана Горгола
