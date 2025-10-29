Зеленський відзначив чотирьох енергетиків з Полтавщини

Четверо фахівців енергетичної галузі з Полтавщини отримали ордени «За заслуги» та «За мужність» від президента України. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 29 жовтня.

Їх вручили за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Орденом «За заслуги» III ступеня нагородили:

Вячеслава Деміденка — провідного інженера відділу Дніпровського регіонального центру обслуговування мережі Східного теруправління обслуговування мережі Дирекції АТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». З першого дня повномасштабного російського вторгнення до березня 2023 року служив добровольцем у лавах ЗСУ. Відновлював електропідстанції на Полтавщині після російських ударів, йдеться у повідомленні на сайті Офісу Президента.

Олександра Козіна — начальника цеху АТ «Укргазвидобування». З початку повномасштабного вторгнення Олександр очолив ліквідацію пожеж, особисто перекривав трубопроводи з вуглеводневою сировиною після ворожих атак. Планував відновлення для уникнення негативного впливу на видобуток.

Орденом «За мужність» III ступеня відзначили:

Олександра Бахмацького — інженера (чергового) цеху АТ «Укртатнафта». Він відновлював електроенергію на підстанціях Полтавської області та гасив пожежу після російського удару.

Андрія Іваненка — оператора бригади Яблунівського цеху філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Брав участь у локалізації та ліквідації наслідків, відновлював обʼєкти критичної інфраструктури.

