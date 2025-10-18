Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
Кременчук, Гроші, Війна

У Кременчуці відремонтують стелу у секторі загиблих захисників на Свіштовському кладовищі

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 232

Відомо, що ремонт мають завершити до кінця поточного року

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» замовив капітальний ремонт стели «Меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України» на території Свіштовського кладовища. На це витратять понад 931 тисячу гривню. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що ремонт мають завершити до кінця поточного року. Роботи замовили у ФОП Коваленко Віталій Анатолійович. Договір не оприлюднювали. Закупівлю проводили без використання системи — ремонт замовили напряму у підрядника.

За даними Clarity Project, ФОП зареєстрований у Кременчуці в 2020 році. Основний вид діяльності — різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року виконавчий комітет погодив підвищення тарифів комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Йдеться про розцінки на необхідний мінімальний перелік послуг, які надає СКРП. 

0
Автор: Телеграф
Теги: Свіштовське кладовище поховання військові
