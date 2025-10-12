Вночі та зранку прогнозують заморозки

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 0

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про заморозки на поверхні ґрунту в нічні та ранкові години 14–15 жовтня.

За прогнозом, температура на поверхні ґрунту може знизитися до 0…–3°. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому).

Метеорологи радять аграріям і садівникам вжити заходів для захисту рослин від можливого підмерзання.