У Кременчуці зіткнулися два автомобілі — обох водіїв госпіталізували

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5 серпня, близько 7.40 на нерегульованому перехресті вулиці Свіштовської та проїзду Галузевого сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Daewoo Nubira, під керуванням 19-річного водія зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat за кермом якого перебував 22-річний водій.

Унаслідок ДТП обох водіїв автівок було госпіталізовано до лікарні для встановлення ступеня тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.

Обставини та причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, учора в Гребінці на Полтавщині автівка збила велосипедистку — жінку госпіталізували.

Сьогодні ми повідомляли, що у Кременчуці таксист отримав вирок за нічну аварію із трьома травмованими: серед них був військовий.