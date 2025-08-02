Учора в Кременчуці патрульні виявили у чоловіка зіп-пакет з речовиною, схожою на наркотичну

Патрульна поліція нагадала про чат-бот DrugHunters, який допомагає викривати збут наркотиків: якщо вам відома інформація про «закладку» чи «закладника – повідомте правоохоронців через цей чат-бот
Учора ввечері під час спільного патрулювання патрульні роти ТОР спільно з нацгвардійцями зупинили 38-річного чоловіка. У ході поверхневої перевірки в нього виявили зіп-пакет із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце прибула слідчо-оперативна група.
Правоохоронці нагадують, що в Telegram працює офіційний чат-бот DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.
Інструкція з використання чат-бота доволі проста:
Адміністратор чат-бота передає інформацію до поліції.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.
Раніше ми повідомляли, що у Полтаві затримали закладника з 53 згортками наркотиків.
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