Учора в Кременчуці патрульні виявили у чоловіка зіп-пакет з речовиною, схожою на наркотичну

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 127

Патрульна поліція нагадала про чат-бот DrugHunters, який допомагає викривати збут наркотиків: якщо вам відома інформація про «закладку» чи «закладника – повідомте правоохоронців через цей чат-бот

Учора ввечері під час спільного патрулювання патрульні роти ТОР спільно з нацгвардійцями зупинили 38-річного чоловіка. У ході поверхневої перевірки в нього виявили зіп-пакет із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці нагадують, що в Telegram працює офіційний чат-бот DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.

Інструкція з використання чат-бота доволі проста:

Відкрийте бот за посиланням або QR-кодом.

Залиште інформацію про «закладку» чи «закладника».

Додайте фото або відео!

Адміністратор чат-бота передає інформацію до поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.

Раніше ми повідомляли, що у Полтаві затримали закладника з 53 згортками наркотиків.