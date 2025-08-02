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Військовий облік медикинь: за неявку до ТЦК протягом 60 днів жінку можуть оголосити в розшук

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 358

 

Адвокатка розповіла, що треба знати про військовий облік жінкам з медичною та фармацевтичною освітою

Усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою є військовозобов’язаними й мають прийти до ТЦК та стати на військовий облік. За порушення правил військового обліку їх можуть оголосити в розшук та оштрафувати.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в етері «Київ24». За її словами, за неявку жінок з вказаним фахом у ТЦК протягом 60 днів їм загрожує оголошення в розшук.

ЦПД: Росія поширює фейки про мобілізацію жінок, проте, вони оновлюють свої облікові дані 

Адвокатка пояснила, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про випускниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Далі ТЦК автоматично ставлять їх на військовий облік, але в ТЦК жінкам слід все одно прийти. Адже вони зобов’язані пройти ВЛК та отримати її висновок щодо придатності до можливого проходження військової служби. За неявку до ТЦК таких жінок оголосять в розшук за тими ж правилами, як і військовозобов’язаних чоловіків.

— Варто зазначити, що це не є автоматична мобілізація, — наголосила Катерина Аніщенко.

Такі правила військового обліку медикинь були в Україні завжди — із самого початку існування незалежної держави. Однак у мережі вже з’явилося чимало обурених коментарів від громадян, які розносять чергову «зраду», не розуміючи цього так званого «нововведення».

За порушення правил військового обліку жінок теж штрафуватимуть — Кременчуцький РТЦК

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у травні 2024 року писав, що за порушення правил військового обліку жінок теж штрафуватимуть.

В Україні жінок братимуть на військовий облік: кого саме та за яких умов 

Верховна Рада 9 січня 2025 року ухвалила законопроєкт № 12076 щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Цим законом, зокрема, передбачена можливість проходження базової військової підготовки для усіх жінок віком 18-25 років, але їх постановка на військовий облік будуть виключно добровільними, окрім тих, що здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність — вони зобовʼязані стати на військовий облік.

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову офіцерську підготовку — Зеленський підписав закон

Нещодавно ми повідомляли, що студенти, які навчаються на медичних та фармацевтичних спеціальностях, будуть проходити обов’язкову офіцерську підготовку. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський 29 липня. Він набере закон чинності із 1 січня 2026 року. Військову підготовку проходитимуть студенти після професійно-психологічного відбору і які будуть придатними до служби за станом здоров’я. Це стосуватиметься студентів, які навчаються як у державних, так і у приватних закладах освіти. До 2006 року офіцерська підготовка для студентів-медиків і фармацевтів була обов’язковою, потім її зробили добровільною.

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Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову офіцерську підготовку — Зеленський підписав закон

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За порушення правил військового обліку жінок теж штрафуватимуть — Кременчуцький РТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: військовий облік ТЦК та СП розшук жінки медикиня
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