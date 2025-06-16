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У Кременчуці скаржаться на ревіння мотоциклів під час повітряних тривог: що відомо

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 142 Коментарів: 1

У 2022 році Рада оборони області заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий житель Максим (ім’я змінене), який поскаржився на гучне ревіння мотоциклів щовечора на вулиці Київській. Особливо чоловіка турбують ці звуки під час повітряних тривог. Скаргу журналісти отримали після наймасованішої атаки війська РФ по Кременчуку

— Вони їздять же ж прямо повз відділок поліції! Вже задрали! — заявляє Максим. 

Подібні скарги містяни пишуть і у місцевих інтернет-спільнотах. 

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» пресслужба патрульної поліції Кременчука зазначила, що правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності водіїв саме «за шум», якщо мова йде про гуркіт транспорту. У законодавстві це не передбачено, розповіли в поліції.

Які обмеження є на Полтавщині

У 2022 році Рада оборони області заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників. Водночас торік в Опішнянській громаді комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону використання мотоциклів на території громади під час повітряних тривог. Про це Суспільному розповів голова громади Микола Різник. Заборона стосується мотоциклів з «прямим вихлопом», зазначив Різник.

Такі обмеження ввели через звернення військових. За словами голови, «гули від мотоциклів не дають розпізнати звуки шахедів, адже вони дуже подібні між собою».

Що пропонували в Україні  

У 2023 році до Верховної Ради було внесено законопроєкт № 9564, який пропонував запровадити адміністративну відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспортних засобів. Зокрема, пропонувалось доповнити КУпАП новою статтею, яка передбачає штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — до 2000 та позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Mohiuddin Farooqui/unsplash
Теги: мотоцикл
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Коментарі: 1

1 532
Andron777:
Сьогодні, 22:20

Треба взагалі заборонити після 22:00 використовувати маЦАкльЄти. Задовбали вже! Хочеш ганяти, для цього є полігони за містом, а не по нічних вулицях вой стоїть. Скоро почнуть відкривати на них полювання люди. Воювати немає кому, а ганяти по нічних вулицях та тріпати людям нерви є кому. Де ТЦКашники на цих вилупків?!


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