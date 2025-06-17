Пиріжки «Без зусиль»

Складові:
Тісто:
сир кисломолочний — 500 г
сода — 1 ч. л.
цукор — 1 ст. л.
сіль — 1 ч. л.
яйця — 2 шт.
кефір — 250 мл
борошно — 400- 600 г
Начинка:
теляче серце відварене — 1 шт.
сало з м’ясом відварене — 600 г
цибуля — 2 шт.
олія для смаження
сіль, перець — за смаком.
- Тісто: до сиру додаємо соду і перемішуємо, залишаємо на 2-3 хвилини, щоб сода почала працювати.
- Додаємо цукор, сіль і яйця, все добре перемішуємо. Вливаємо кефір, перемішуємо. Просіюємо борошно в декілька етапів, замішуємо руками тісто. Кладемо тісто у пакет і ставимо у холодильник, доки готуємо начинку.
- Начинка: на олії обсмажуємо до золотистості дрібно порізану цибулю. Відварене серце, відварене сало з м’ясом і смажену цибульку перекручуємо через м’ясорубку в одну миску. Солимо, перчимо, перемішуємо.
- Ділимо тісто на дві частини, формуємо ковбаску, нарізаємо шматочками, розкачуємо руками коржики і викладаємо начинку. Формуємо пиріжки, щільно защіпаючи тісто.
- Розігріваємо олію в сковорідці й обсмажуємо до золотистості з обох боків. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Смачного!
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