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Пиріжки «Без зусиль»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 0

Смачного!

Складові:

Тісто:

сир кисломолочний — 500 г

сода — 1 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

яйця — 2 шт.

кефір — 250 мл

борошно — 400- 600 г

Начинка:

теляче серце відварене — 1 шт.

сало з м’ясом відварене — 600 г

цибуля — 2 шт.

олія для смаження

сіль, перець — за смаком.

  • Тісто: до сиру додаємо соду і перемішуємо, залишаємо на 2-3 хвилини, щоб сода почала працювати. 
  • Додаємо цукор, сіль і яйця, все добре перемішуємо. Вливаємо кефір, перемішуємо. Просіюємо борошно в декілька етапів, замішуємо руками тісто. Кладемо тісто у пакет і ставимо у холодильник, доки готуємо начинку.
  • Начинка: на олії обсмажуємо до золотистості дрібно порізану цибулю. Відварене серце, відварене сало з м’ясом і смажену цибульку перекручуємо через м’ясорубку в одну миску. Солимо, перчимо, перемішуємо.
  • Ділимо тісто на дві частини, формуємо ковбаску, нарізаємо шматочками, розкачуємо руками коржики і викладаємо начинку. Формуємо пиріжки, щільно защіпаючи тісто.
  • Розігріваємо олію в сковорідці й обсмажуємо до золотистості з обох боків. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Смачного!
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Автор: Мирослава Українська
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