Пиріжки «Без зусиль»

Складові:

Тісто:

сир кисломолочний — 500 г

сода — 1 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

яйця — 2 шт.

кефір — 250 мл

борошно — 400- 600 г

Начинка:

теляче серце відварене — 1 шт.

сало з м’ясом відварене — 600 г

цибуля — 2 шт.

олія для смаження

сіль, перець — за смаком.

Тісто: до сиру додаємо соду і перемішуємо, залишаємо на 2-3 хвилини, щоб сода почала працювати.

Додаємо цукор, сіль і яйця, все добре перемішуємо. Вливаємо кефір, перемішуємо. Просіюємо борошно в декілька етапів, замішуємо руками тісто. Кладемо тісто у пакет і ставимо у холодильник, доки готуємо начинку.

Начинка: на олії обсмажуємо до золотистості дрібно порізану цибулю. Відварене серце, відварене сало з м’ясом і смажену цибульку перекручуємо через м’ясорубку в одну миску. Солимо, перчимо, перемішуємо.

Ділимо тісто на дві частини, формуємо ковбаску, нарізаємо шматочками, розкачуємо руками коржики і викладаємо начинку. Формуємо пиріжки, щільно защіпаючи тісто.