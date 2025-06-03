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Суд арештував Toyota директорки Першої міської лікарні Кременчука Бородянець

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 323 Коментарів: 1

Арешт накладено з забороною на відчуження авто до моменту скасування арешту згідно з КПК України

Автозаводський районний суд Кременчука задовольнив клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури про арешт автомобіля Toyota RAV4 2019 року випуску. Це зробили в рамках розслідування щодо ймовірних зловживань службовим становищем директорки Першої міської лікарні Галини Бородянець. Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 червня, та з сайту Судової влади України. 

Арешт накладено з забороною на відчуження авто до моменту скасування арешту згідно з КПК України.

Виконання ухвали покладене на прокурора. Рішення суду може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду впродовж п’яти днів з моменту оголошення або отримання копії ухвали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Галину Бородянець підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України). Зокрема, за даними джерел Телеграфа, жінка «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень»

Наприкінці травня стало відомо, що суд відсторонив Бородянець від посади директорки медзакладу на час слідства.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: суд Перша міська лікарня
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Коментарі: 1

1 451
evil:
Сьогодні, 12:53

Це смішно. Я її не захищаю. Може і дійсно злодійка. Тіко Малєцкій, Яцина, Волкови. Котляри та інші на причепах, баних компоексах, ноутбуках, дронах мародерили на десятки мільйонів  коштами платників податків. І хоть би шо. А тут за 300 тисяч знайшли цапа відбувайла і таку виставу розігрують наче придушили найзавзятішого корупціонера.


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