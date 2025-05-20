У лікарні «Кременчуцька» відкрили комунальний кабінет МРТ

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 358

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відкрили комунальний кабінет МРТ-діагностики. На сьогодні там вже завершили ремонт приміщення з облаштуванням окремого входу. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 20 травня.

Зазначено, що послуги жителям міста надаватимуть безоплатно за направленням профільних лікарів.

Додамо, що з початку року комунальний апарат МРТ у лікарні «Кременчуцька» працював тільки для пацієнтів стаціонару. Тоді, за словами Малецького, на загал апарат не запускали через ремонт вхідної групи (окремий вхід у приміщення, як правило, з вулиці — ред.).

Нагадаємо, анонсував міський голова відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом минулого жовтня на засіданні виконкому. Запустити його планували до кінця 2024 року або на початку 2025 року.

2 січня Малецький розповів журналістам, що для запуску апарату МРТ потрібно завершення повного циклу будівельних робіт, а на той момент були певні затягування з боку підрядників.