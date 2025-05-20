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Під час поїздки на електросамокаті житель Кременчука упав і потрапив у кому — ухвала суду

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 424 Коментарів: 2

Інцидент стався близько 2.54 ночі 21 квітня

Автозаводський райсуд Кременчука дозволив поліції тимчасовий доступ до медичної документації чоловіка, який впав з електросамоката та отримав тяжкі травми. Про це йдеться в ухвалі суду за 16 травня.

Інцидент стався близько 2.54 ночі 21 квітня на проспекті Свободи. За даними слідчих, чоловік на електросамокаті «MI» рухався в напрямку проспекту Лесі Українки й упав. Унаслідок падіння він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, мозкову кому, пароорбітальну гематому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 291 КК України (Порушення чинних на транспорті правил). Постраждалого госпіталізували, де він перебував на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні.

Для проведення судово-медичної експертизи та визначення ступеня тяжкості травм, слідчий звернувся до суду з проханням надати дозвіл на вилучення медичних документів, зокрема медичної картки, рентгенівських знімків, результатів КТ і МРТ.

Нагадаємо, у Полтаві 38-річний чоловік на самокаті врізався у скляні двері ТЦ, влаштував скандал у готелі і пошкодив чуже авто.

0
Автор: Телеграф
Теги: самокати
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Коментарі: 2

1 478
Andron777:
Сьогодні, 14:51

Шо він робив в три години ночі на вулиці під час комендантської години? Шо робили його батьки? Тут багато питань...


4 0
131
колобок:
Сьогодні, 15:46

Цитата: Andron777

Шо він робив в три години ночі на вулиці під час комендантської години?

З роботи їхав? Чи на роботу? Нє?

Цитата: Andron777

 Шо робили його батьки?

Вдома спали, напевне... Написано - чоловік. Не дитина.


1 0

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