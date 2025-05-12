У Кременчуці за тиждень народилося 24 малюки

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 118

У міських пологових народилися 11 хлопчиків і 13 дівчаток

З 5 по 11 травня у Кременчуці з’явилося на світ 24 немовляти. Про це повідомили в пресслужбі мерії.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилися 19 дітей — 8 хлопчиків і 11 дівчаток. Ще п’ятеро малюків з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна»: 3 хлопчики і 2 дівчинки.

Нагадаємо, що тижнем раніше, із 31 березня до 6 квітня, у Кременчуці також народилися 24 дитини.